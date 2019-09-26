Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл посетил Поволжский православный институт в Тольятти
26 сентября 2019 17:21
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Святейшество с историей уникального учебного заведения и воспитанниками вуза познакомил ректор отец Дмитрий (Лескин).
Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита Московского, был основан в 2007 году. Он является единственным вузом подобного направления в Приволжском федеральном округе и третьим в России.
В институте работает 8 кафедр, которые, в основном, занимаются подготовкой будущих преподавателей. В частности, на базе вуза готовят учителей начальных классов, педагогов-историков, преподавателей в области экономики и права. Кроме того, ведется подготовка специалистов в области отечественной и зарубежной филологии, экономики и организации общественного питания. Также особенность вуза состоит в том, что он является завершающим звеном системы непрерывного гуманитарного и православного образования: Православная классическая гимназия – Гуманитарный колледж Святителя Алексия Московского – Поволжский православный институт.
Святейший Патриарх осмотрел Трехсвятительский храм, расположенный на территории института. Посетил учебные аудитории, где в эти минуты проходили занятия молодёжного медиацентра «Новый взгляд», и познакомился с издательскими и журналистскими проектами системы непрерывного православного гуманитарного образования. Кроме того, Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл встретился с учениками воскресной школы, для которых в это время проводилось занятие «Фольклорные и духовные традиции русского народа», посетил творческую мастерскую кафедры педагогики и психологии «Возможности народной игры в воспитании и развитии детей», побывал на занятии в форме игры-викторины для учащихся православной классической гимназии «И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово». Высокому гостю показали спортзал Поволжского православного института, библиотеку, зал торжеств.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров представил Патриарху Кириллу концепцию развитию инфраструктуры Свято-Троицкого монастыря и святого источника в селе Ташла и попросил у Патриарха благословения на создание на этой территории паломнического центра. Это святое место — ежегодно посещает большое количество верующих. Основная задача планируемой реконструкции – сделать путь в обитель более доступным, а пребывание поломников здесь максимально удобным.
В большом актовом зале Поволжского Православного института Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл обратился с приветственным словом к собравшимся студентам, преподавателям института, представителям общественности Тольятти.
«Уважаемые высокие руководители государственной власти, дорогие владыки, отцы, братья, сестры, особенно же, конечно, мое слово к вам, дорогие учащиеся. Впечатление, которое на меня произвело то, что я вижу, настолько сильное, что я никак не могу привести правильного сравнения, — сказал Патриарх. — Ничего подобного в первопрестольном граде Москве нет. Вот это первое сравнение и означает, что вы действительно намного впереди других. Не только потому, что построено прекрасное здание, а потому что очень правильно строится работа с детьми и молодежью. Работа на разных уровнях: и школа, и колледж, и высшее учебное заведение. И кроме того, сам факт существования такого образовательного центра является очень важным с точки зрения передачи интеллектуальных и духовных импульсов окружающей среде и, в первую очередь, молодежи».
Отметим, что помимо Поволжского православного института в регионе действует еще целый ряд православных образовательных учреждений, которые проводят работу по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. Среди них – Самарская духовная семинария, православная классическая гимназия в Тольятти, детский епархиальный образовательный центр, самарская православная классическая гимназия и другие., передает пресс-служба облправительства.
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