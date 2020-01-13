«Стройтрансгаз»: Ограждения, ограничивающие пешеходное движение по Фрунзенскому мосту, установлены для безопасности граждан

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Ограждения, ограничивающие пешеходное движение по мосту, установлены в целях обеспечения безопасности граждан. В данный момент ведутся работы по монтажу лестничных сходов с моста для пешеходов у 8 опоры с правой и левой сторон сооружения.Открыть пешеходное движение по мосту через реку Самара планируется после установления постоянного режима эксплуатации мостового перехода, передает пресс-служба «Стройтрансгаз».Фото: пресс-служба «Стройтрансгаз