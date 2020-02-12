Советы родителям от МЧС СО: Позаботьтесь о детской безопасности

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Уважаемые родители! Если Вам все-таки пришлось оставить детей дома одних, то на видном месте обязательно напишите номера телефонов, по которым ребенок может быстро с Вами связаться (рабочий, мобильный, пожарная охрана, полиция, скорая помощь, соседи). Проверьте, не оставили ли Вы включенной воду или газ, выключили ли электронагревательные приборы.Не оставляйте детей одних, если в доме топится печь (на даче, в деревне), включены электронагревательные приборы, работает газовая плита.Постоянно повторяйте с ребенком правила поведения, устраивайте маленькие экзамены, разбирайте ошибки.Сами неукоснительно выполняйте правила по безопасности. Будьте примером.Для самых маленьких: выучите с ребенком, как его зовут и как зовут его родителей, а также домашний адрес и телефон.Уберите все предметы, которыми он может пораниться. Не оставляйте спички, зажигалки в доступном для детей месте!Рассказывайте детям о пожаробезопасном поведении; будьте примером во всех ситуациях, связанных с соблюдением правил пожарной безопасности!При обнаружении пожара или признака горения, задымления, запаха гари ребенок любого возраста должен немедленно покинуть помещение и сообщить о пожаре взрослым или в пожарную охрану.Объясните детям правила безопасного обращения с бытовыми электроприборами и газовым оборудованием.Расскажите своему ребенку о правилах поведения на улице в зимний период:- напомните, что следует быть осторожным во время гололеда: не спешить при ходьбе, не бегать, не обгонять прохожих;- требуется соблюдать правила безопасности возле водоемов, не выходить на лед;- в зимний период не рекомендуется ходить вблизи домов во избежание падения снега и сосулек с крыш;- помните, что бесконтрольные зимние детские забавы на опасных горках также могут привести к печальным последствиям. Дети, оставленные без присмотра взрослых, гуляя на улице, забывают об осторожности;- не разрешайте детям гулять в темное время суток!Уважаемые взрослые, расскажите ребенку, как важно соблюдать элементарные правила безопасного поведения! Докажите это личным примером! Помните, что жизнь и здоровье детей – в Ваших руках! Берегите своих детей!При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.Фото из открытых источников