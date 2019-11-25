Скончался советский писатель Михаил Хейфец

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Михаил Хейфец родился в 1934 году в Ленинграде, окончил Педагогический институт имени Герцена. Работал преподавателем в школе и параллельно писал книги, которые издавались в таких журналах как "Советский писатель" и "Молодая гвардия".Хейфец был хорошо знаком с Иосифом Бродским и другими известными литературными деятелями 60-х годов. В 1974 году сотрудники КГБ изъяли у писателя написанное им предисловие к пятитомнику Иосифа Бродского и осудили за антисоветскую пропаганду.Пробыв в заключении в общей сложности 6 лет, литератор вышел на свободу и переехал в Израиль, где продолжил писательскую деятельность, одновременно работая в местных газетах.Фото: 9tv/life.ru