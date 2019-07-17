Самарцы запишут аудиовизуальную энциклопедию народов Поволжья «Возвращение к истокам»

108

Это серия этнографических экспедиций, результатом которых станут 14 видеофильмов о культуре и традициях народов, проживающих в Приволжском федеральном округе.Съемки пройдут на территории Республик Башкортостан, Мари Эл, Удмуртии, Мордовии, Чувашии, Татарстана, Пермского края, а также Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей.Проект разработан автономной некоммерческой организацией «Центр социального и межкультурного партнерства «Содружество» совместно с Самарским отделением Гильдии межэтнической журналистики.Инициаторы проекта,отметили, что его реализация создаст условия для укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных ценностей народов России: «Это хорошая возможность еще раз увидеть и переосмыслить богатое культурное, а также историческое наследие нашей страны. Сейчас народное творчество – это не только бабушки в селах, но и большая группа молодежи, энтузиастов, которые искренне любят свое дело, горят им, и о которых мы очень хотим рассказать».Съемки в ПФО стартуют в июле и продлятся до конца ноября. Презентация проекта намечена на декабрь.Главные герои видеофильмов – это творческие сообщества, аутентичные исполнители, музыкальные профессиональные коллективы, а также мастера народных промыслов и ремесел.Материалы, вошедшие в аудиовизуальную энциклопедию, будут показаны на региональных телеканалах, а также переданы в областные культурные и национальные центры. Организаторы предполагают, что видеофильмы посмотрят более 28 миллионов человек. Сейчас команда проекта уточняет районы и города ПФО, где будут проходить съемки, передает пресс-служба облправительства.Фото: пресс-служба облправительства