Я нашел ошибку
Главные новости: 
Многолетний ректор вуза Эллеонора Куруленко обязана покинуть свой пост в новом году в связи с достижением 1 января 2020 предельного для руководителя возраста - 70 лет.
Самарский институт культуры ждет смена ректора
И фамилию на - Призыва Нет. Молодой человек считает, что такое необычное решение поможет ему избежать службы.
Житель Урала по имени Пельмень перед армией сменил имя на Билет
Он знал многих литературных деятелей 60-х годов, был близким другом поэтов Бродского и Лосева.
Скончался советский писатель Михаил Хейфец
Пострадавшая сама рассказала, как молодой человек встретил ее, когда она шла домой, силой заставил сесть в машину и вывез в лес.
В Приангарье арестовали мужчину, пытавшегося убить в лесу знакомую
Несколько месяцев ведущие специалисты страны работали над преображением новостной студии ГТРК «Самара».
ГТРК «Самара» запустила новый аппаратно-студийный комплекс
На место Буцаева рассматривается кандидатура бывшего министра строительства и ЖКХ, аудитора Счетной палаты Михаила Меня.
Медведев официально уволил главу мусорной госкомпании
Поддержим Чапаевск!
Центр ГТО Чапаевска претендует на победу в Национальной спортивной премии, проводимой Минспортом РФ
В ходе заседания обсуждались вопросы реализации региональных составляющих национальных проектов.
Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с членами регионального Правительства
сегодня  Вторник, 26 ноября, 01:51
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -10 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 26/11:
USD 63.76
0.05
EUR 70.31
-0.21
Новости /  Общество /  Социум  

Самарский институт культуры ждет смена ректора

25 ноября 2019 23:15
101
Многолетний ректор вуза Эллеонора Куруленко обязана покинуть свой пост в новом году в связи с достижением 1 января 2020 предельного для руководителя возраста - 70 лет.
Институт культуры в ближайшие месяцы ждет смена руководства. Многолетний ректор вуза Эллеонора Куруленко (на фото) свой пост в новом году обязана покинуть в связи с достижением 1 января 2020 предельного для руководителя возраста — ей исполнится 70 лет, передает «СО» ОНЛАЙН.

Федеральное законодательство запрещает руководителям государственных учреждений занимать свой пост по достижении этого возраста. Смена руководства, возможно, повлечет за собой и другие изменения. В профессиональной и образовательной среде до сих пор ведутся дискуссии, кого и как должен готовить вуз, пишет 25 ноября «Самарское обозрение».

По данным издания, пока понимания, кто может возглавить СГИК, нет ни у его учредителя — Министерства культуры РФ, — ни в самом вузе. Озабочена этим вопрос и ректор. В качестве одного из вероятных преемников называется проректор по учебно-методической работе Михаил Мысин. Но это пока только версия. И то, что выборы пока не назначены, хотя процедура это достаточно длительная, — знак неопределенности.

Между тем, этот вопрос, очевидно, тесно связан и со многими другими. И от того, кто в итоге станет ректором, зависит и то, в каком направлении будет двигаться вуз. В том числе: по каким направлениям он продолжит обучать своих студентов? появятся ли в нем совершенно новые специальности, а вместе с ними — и новые возможности для внебюджетных доходов, а также повышения зарплат преподавателей? 


Фото:   «СО» ОНЛАЙН
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
25 ноября 2019  23:15
Многолетний ректор вуза Эллеонора Куруленко обязана покинуть свой пост в новом году в связи с достижением 1 января 2020 предельного для руководителя возраста - 70 лет.
Самарский институт культуры ждет смена ректора
 Многолетний ректор вуза Эллеонора Куруленко обязана покинуть свой пост в новом году в связи с достижением 1 января 2020 предельного для руководителя возраста -... Социум
100
25 ноября 2019  23:06
И фамилию на - Призыва Нет. Молодой человек считает, что такое необычное решение поможет ему избежать службы.
Житель Урала по имени Пельмень перед армией сменил имя на Билет
И фамилию на - Призыва Нет. Молодой человек считает, что такое необычное решение поможет ему избежать службы. Социум
70
25 ноября 2019  22:57
Он знал многих литературных деятелей 60-х годов, был близким другом поэтов Бродского и Лосева.
Скончался советский писатель Михаил Хейфец
Он знал многих литературных деятелей 60-х годов, был близким другом поэтов Бродского и Лосева.  Социум
103
Весь список

Здравоохранение
25 ноября 2019  17:58
Дети с РАС социальные услуги получают в полустационарной форме, продолжительность курса от 15 до 90 дней.
В реабилитационных центрах региона начали применять новые методики работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья
Дети с РАС социальные услуги получают в полустационарной форме, продолжительность курса от 15 до 90 дней.  Здравоохранение
177
25 ноября 2019  11:55
Больше всего врачебных ошибок совершается по понедельникам
Больше всего врачебных ошибок совершается по понедельникам
73% ошибок приходятся на городские больницы. Здравоохранение
216
25 ноября 2019  11:21
Мобильные комплексы офтальмологов примут жителей Похвистнево
Прием взрослого населения будет проводиться в будние дни с 09.00 до 14.00 по предварительной записи.  Здравоохранение
183
Весь список
Новости медицины
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
65
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14808
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14680
Весь список
Туризм
19 ноября 2019  09:27
Наводнение в Венеции не сказалось на туристическом спросе среди россиян
Наводнение в Венеции не сказалось на туристическом спросе среди россиян
Власти города подсчитывают убытки. Туризм
249
14 ноября 2019  13:12
10 проектов из Самары претендуют на национальную Премию в области событийного туризма Russian Event Awards - 2019
10 проектов из Самары претендуют на национальную Премию в области событийного туризма «Russian Event Awards - 2019»
На финал национальной премии в Самару приедут больше 300 гостей из 57 регионов Российской Федерации. Туризм
393
12 ноября 2019  21:55
Как оформить гражданство Мальты: главные нюансы процедуры
Как оформить гражданство Мальты: главные нюансы процедуры
Оформление  мальтийского гражданства  с каждым годом становится все более востребованной процедурой среди иностранцев.  Туризм
76
Весь список
Образование
25 ноября 2019  15:35
В ТГУ проведут энергетический диктант для студентов.
В Тольятти стартует вторая волна общественно-образовательной акции в области энергосбережения
В ТГУ  проведут энергетический диктант для студентов.    Образование
261
20 ноября 2019  16:47
Главная цель встречи - понять позицию школьников и выпускников по отношению к ЕГЭ, обсудить особенности проведения Единого экзамена.
Члены молодежного Парламента, студенты и старшеклассники обсудили перспективы развития ЕГЭ
Главная цель встречи - понять позицию школьников и выпускников по отношению к ЕГЭ, обсудить особенности проведения Единого экзамена.   Образование
301
20 ноября 2019  14:21
Запланированы: пленарные заседания, тематические сессии, круглые столы с участием архитекторов, проектировщиков, строителей, инвесторов, открытые лекции, мастер-классы.
В Академии строительства и архитектуры СамГТУ открылся международный форум архитектурно-строительных инноваций
Запланированы: пленарные заседания, тематические сессии, круглые столы с участием архитекторов, проектировщиков, строителей, инвесторов, открытые лекции,... Образование
443
Весь список

Культура
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
199
25 ноября 2019  13:16
В Самаре проходит XII Всероссийский конкурс молодых музыкантов Созвездие Жигулей
В Самаре проходит XII Всероссийский конкурс молодых музыкантов «Созвездие Жигулей»
Конкурс носит имя прославленного педагога-баяниста XX столетия, заслуженного работника культуры РСФСР Дмитрия Шаталова. Культура
228
25 ноября 2019  12:40
В Самаре откроется выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона»
В Самаре откроется выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона»
Гости музея увидят более ста копий сокровищ. Культура
203
Весь список
Мир домашних животных
19 ноября 2019  20:22
Значение ювелирных украшений с животными
 В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу.  Мир домашних животных
60
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15452
Весь список
Мода
22 ноября 2019  19:01
Трикотаж – виды и особенности
 Трикотаж – это вязанная ткань, которая изготавливается из одного либо нескольких видов нитей. Есть несколько видов трикотажной ткани, они отличаются по... Мода
45
2 ноября 2019  17:55
Что выгоднее шить самому или купить в магазине
 Мы живем в мире широкого выбора, магазины пестрят новинками каждый месяц, устраивают грандиозные распродажи, но даже в этот момент порой сложно найти вещи,... Мода
143
23 октября 2019  13:47
Как изготавливают обручальные кольца на заказ?
Эксклюзив во всем — девиз многих современных молодых людей. Они стараются следить за собой, покупая оригинальные вещи и аксессуары, выбирают уникальные... Мода
165
Весь список


Видео
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
338
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
309
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
576
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
837
1 ноября 2019  13:31
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
Очевидица записала видео инцидента.
Происшествия
675
31 октября 2019  12:48
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
Происшествия
472
Весь список

Фоторепортажи
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
199
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
534
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1678
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2231
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1524
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1855
Весь список

Мероприятия
Каждый житель ПФО сможет выбрать лучшую театральную постановку в рамках окружного проекта «Театральное Приволжье»
В день памяти ученого Политеха откроют мемориальную доску
В Тольятти стартует вторая волна общественно-образовательной акции в области энергосбережения
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные