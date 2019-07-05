Самарские полицейские приняли участие в акции «Донор в погонах!»

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В Похвистневской центральной поликлинике прошла акция «Донор в погонах». В мероприятии приняли участие сотрудники группы по связям со СМИ и Госавтоинспекции. Сотрудники самарской полиции регулярно сдают кровь и ее компоненты для всех, кто в ней нуждается. Пополнить запасы банка донорской крови, привлечь внимание общественности к проблеме нехватки доноров – вот основные задачи, которые ставят перед собой организаторы и участники акции.По словам исполняющего обязанности начальника Похвистневского отдела полиции майора полиции Дмитрия Акулинина акцию ежегодно поддерживают сотрудники МО МВД России «Похвистневский».Эта акция для сотрудников Похвистневского отдела стала доброй традицией, которая сплачивает весь коллектив. И каждый из полицейских отдавая часть своей крови, надеется, что дорожно-транспортных происшествий будет, как можно меньше, но, если случится беда, благодаря участию полицейских будет спасено немало жизней.Личный состав проявляет высокую активность и гражданскую позицию, и осознание, что наличие донорской крови иногда может быть единственным условием для сохранения человеческой жизни.С каждым разом сотрудников полиции, желающих сдать свою кровь, чтобы спасти людские жизни становится все больше, как и количество доноров в целом, по словам докторов этот факт обеспечивает отсутствие недостатка донорской крови. Медицинские работники выразили правоохранителям искреннюю благодарность за неравнодушие и участие, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области