Самарская область участвует во всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве
9 октября 2019 19:40
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В силу своего выгодного географического расположения и благодаря благоприятным природно-климатическим условиям губерния обладает огромным потенциалом и является одним из крупнейших в ПФО и стране производителей сельскохозяйственной продукции: на самарской земле производят зерновые и зернобобовые культуры, технические и кормовые культуры, а также овощные и плодово-ягодные.
В 2019 году общая посевная площадь по Самарской области составила 2 107 тысяч га, что на 14 тысяч га выше уровня 2018 года. На 30 сентября в регионе обмолочено 990 тыс. га зерновых и зернобобовых культур (91% от зернового клина). Намолочено 1649 тысяч тонн зерна при средней урожайности 16,7 ц/га. В целом внутренние потребности региона в зерне обеспечены в полном объеме.
Активно выращивается подсолнечник – при плане 688 тысяч га его обмолочено 100 тысяч га.
Поступательно ведётся осенний комплекс полевых работ. Завершен сев озимых. При плане 415 тыс. га посеяно 459 тыс. га озимых культур (109%). Это почти на 30 тысяч га больше, чем в прошлом году.
В последние годы правительство области, лично глава региона прилагает серьезные усилия для развитая животноводства. В этом году производство скота и птицы в живом весе в хозяйствах всех категорий составило 87,7 тысяч тонн, а поголовье крупного рогатого скота составило 234,1 тысяч голов. При этом в расчете на одну корову надоено 4095 кг молока, что выше аналогичного периода прошлого года на 7,5% или на 287 кг.
По состоянию на сентябрь 2019 года экспорт продукции АПК Самарской области составил 221 млн. долларов США при плановом показателе 220 млн. долларов США. Продукция Самарских аграриев экспортируется в 50 стран.
Устойчивому росту сельскохозяйственной отрасли способствуют меры поддержки, которые оказывает Правительство региона по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Начинающим фермерам и опытным аграриям оказывается грантовая поддержка, а в целях продвижения продукции местных товаропроизводителей и увеличения доли присутствия местной продукции на рынке региона разработана и реализуется система присвоения товарной символики «Самарский продукт».
Особое внимание – развитию сельских территорий. Для повышения уровня и качества жизни на селе, привлечения молодых семей и молодых специалистов в сферу АПК и другие отрасли экономики села в области реализуется госпрограмма «Устойчивое развитие сельский территорий». За 6 лет действия программы на селе построено свыше 100 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, более 1400 семей смогли улучшить жилищные условия.
Позитивные изменения в агропромышленном комплексе региона замечают крупнейшие сельскохозяйственные холдинги и выходят с предложениями о реализации инвестиционных проектов на территории Самарской области. Так в августе этого года глава региона Дмитрий Азаров и генеральный директор ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» Штефан Дюрр подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого руководство компании вложит порядка 12 миллиардов рублей в строительство животноводческих ферм на территории губернии.
В этом году на «Золотой осени» Самарскую область представляет 7 сельхозпредприятий, аграрный университет, а также представители муниципалитетов области. Спектр представленной продукции затрагивает все сферы АПК – от растениеводства до производства спецтехники. К примеру, аграрный университет привез на «Золотую осень» проект «Цифровая корова». Это уникальная разработка, которая помогает будущим специалистам животноводства с помощью цифровой модели изучить анатомию животного, спроецировать заболевания и разработать рекомендации по лечению. Еще один экспонент выставки в сфере животноводства – предприятие «Геносервис Руско», которое занимается поставкой высококачественного генетического материала от лучших племенных быков-производителей, на выставке презентует услуги в различных технологических циклах производства: от кормления, подбора и закрепления быков, до воспроизводства и менеджмента на ферме.
Департамент ветеринарии региона презентовал на выставке лабораторию мониторинга и оценки качества молока. Это оборудование поступило в Самарскую областную ветеринарную лабораторию в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК», входящего в национальный проект «Международная кооперация и экспорт», инициированный Президентом страны Владимиром Путиным. Новейшее оборудование позволит повысить реализацию высококачественной продукции в Самарской области. Исследования молока будут проводиться на 12 различных показателей.
«Благодаря принятому решению губернатора Дмитрия Игоревича Азарова была приобретена эта суперсовременная лаборатория, которая позволяет отслеживать качество произведенной продукции», –рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Абашин.
Николай Абашин также подчеркнул, что основная тема агропромышленной выставки в этом году – «зеленая», то есть экологически чистая и изготовленная по самым современным стандартам продукция. «Сегодня говорится о том, что, решая проблему продовольственного обеспечения всего мира, мы не должны забывать о качестве. На первый план выходит вопрос о продовольственной безопасности, об обеспечении населения продовольствием, соответствующем стандартам качества и как конечный результат – это здоровье населения, – отметил министр. – На сегодняшний день на федеральном уровне принят закон, мы предварительно его рассмотрели и на его основе будем разрабатывать региональную программу, которая будет соответствовать федеральным требованиям. Будем вместе с сельхозтоваропроизводителями шаг за шагом увеличивать количество продукции, соответствующей данным стандартам».
На всероссийскую выставку в Москву приехали и представители ведущего самарского предприятия по производству сельхозтехники «Пегас-Агро». Компания осуществляет конструирование и производство высокопроизводительной наземной самоходной техники для внесения удобрений и химической защиты растений серии «Туман». Это самоходные опрыскиватели (штанговые и вентиляторные), разбрасыватели минеральных удобрений «Туман 1», «Туман 2» «Туман 3» и мультиинжекторы. Техника предприятия поставляется в более чем в 20 регионов: от Крыма до Дальнего Востока и Амурской области, а также в республики Казахстан, Узбекистан, Белоруссию, Молдову и в Украину.
Также на выставке Самарскую область представляет одно из ведущих предприятий российской химической промышленности – «КуйбышевАзот». Компания производит аммиак и азотные удобрения, капролактам и продукты его переработки, промышленные газы, такие, как азот, кислород, аргон. «КуйбышевАзот» совместно с самарским аграрным университетом разработали новые методики внесения жидких серосодержащих удобрений, которые были испытаны на практике и уже продемонстрировали свою высокую эффективность на полях сельхозпредприятий Самарской области: за три года наблюдений выявлена тенденция положительного влияния этих видов удобрений на урожайность и качество исследуемых культур.
«Это, безусловно, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Я не первый год на этой выставке нахожусь. С каждым годом она все совершеннее становится, краше, интереснее, привлекательнее. Здесь мы получаем информацию от наших соседей, сами можем показать наработки предыдущих лет и конкретно предыдущего года,– поделился впечатлениям от выставки депутат Самарской Губернской Думы Александр Живайкин. –Я думаю, что благодаря активной работе Главы региона на следующий год мы очень серьезно заявимся и в сфере производства молочной продукции, причем не только с инвестпроектами, которые на территории Самарской области будут реализованы».
«Золотая осень» продлится в Москве до 12 октября. На протяжении четырех дней сельсхозпроизводители и представители научной школы региона будут обмениваться опытом в развитии АПК с коллегами из других регионов, обсуждать перспективные направления развития отрасли и налаживать новые каналы сбыта продукции, передает пресс-служба облправительства.
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