Самарская делегация принимает участие в заседании Совета «Волга и Янцзы - Реки дружбы»

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Представители региона поделятся опытом встраивания экономических и культурных связей с китайскими партнерами, расскажут о совместных проектах в области транспорта, сельского хозяйства и вузовской науки.Заседание Совета проходит под председательством полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и члена Госсовета Китайской Народной Республики Ван Юна. Делегацию Самарской области в Совете возглавляет и.о. председателя правительства области Виктор Кудряшов.«Китай является нашим ведущим торгово-экономическим партнером. Сегодня на него приходится около 8 % внешнего товарооборота. Для такой большой страны это недостаточно высокий показатель, поэтому будем активно работать над расширением сотрудничества», - рассказал глава делегации - и.о. председателя правительства области Виктор Кудряшов.Одна из ключевых задач - наращивание объемов экспорта. Этот вопрос обсуждался на прошлой неделе, во время визита самарских бизнесменов в две китайские провинции. «Благодаря формату «Волга-Янцзы» мы достигли значительного прогресса. Проведена работа по заключению контрактов на поставку в Китай нашей сельхозпродукции. Достигнуты договоренности по организации совместных железнодорожных контейнерных перевозок. Есть понимание по интернет-торговле: мы уже знаем, как зайти на ведущие китайские интернет-площадки», - рассказал Кудряшов.В ближайшее время международная работа выйдет на новой уровень. Это связано с участием региона в международном транспортном маршруте «Россия-Западный Китай». Так, в этом году в области начинается строительство моста через Волгу. После его запуска срок доставки продукции в Китай сократится с 14 до 4-5 дней.«Китайская сторона проявляет большой интерес к участию в строительстве крупного транспортно-логистического центра. Работа над проектом также начнется в ближайшее время», - отметил Кудряшов.Отдельная гордость региона - социально-культурное сотрудничество. В этом году в Самаре пройдут Восьмые российско-китайские игры, где будут принимать участие около 400 спортсменов. Также продолжится участие китайских студентов в молодежном форуме iВолга. В этом году он пройдет на фестивальной поляне в конце июля. Также активно развивается межвузовское сотрудничество. Сегодня ведущие университеты региона входят в Ассоциацию учебных заведений «Волга - Янцзы». Вузы реализуют программы по студенческому обмену, участвуют в научных конференциях. Большой интерес у представителей Поднебесной вызывают разработки в области медицины.«Сейчас китайская делегация посещает Самарский медицинский университет, где знакомится с инновационными разработками наших молодых ученых. Это очень перспективное направление сотрудничества, которое мы, надеюсь, будем развивать», - сказал Виктор Кудряшов. В рамках совета он представит доклад о перспективах взаимодействия с КНР и подпишет соглашение с руководством китайской провинции Хэнань.