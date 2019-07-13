Самара отмечает годовщину ЧМ-2018 красочным карнавалом!

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В Самаре начался карнавал в честь ЧМ-2018 . Тысячи жителей и гостей города на улице Куйбышева снова оказались в атмосфере футбольного праздника.Матрёшки, украшенные символами стран, чьи команды играли на стадионе "Самара Арена" во время ЧМ-2018 теперь украсили танцевальный парад на пешеходной улице Куйбышева.Кроме того, в карнавальной колонне - ростовые куклы-матрешки, оформленные в стилистике 12 стран-участниц Чемпионата в Самаре.По ходу движения участники театрализованного шествия приветствуют гостей и жителей города, вместе проводят танцевальные флешмобы.Несколько сотен человек, среди которых танцоры, футболисты, гимнасты, черлидеры, артисты уличных театров, ходулисты, мимы и музыканты, шагают по улице Куйбышева, ставшей на этот вечер вновь пешеходной.Масса позитивных эмоций и ярких впечатлений, всё это КАРНАВАЛ!Выкладывайте свои фото с карнавала в социальных сетях и получайте призы с символикой ЧМ-2018 .Это событие стало важнейшей страницей в истории Самары, нашего региона.Сегодня футбол снова объединяет, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.