Школа на 5-й просеке в Самаре будет на 600 мест

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Как пояснили на встрече с жителями Октябрьского района глава Самары Елена Лапушкина и Заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов это позволит:- построить школу уже в 2020 году;‌- сохранить лес;- не нарушить регламент охранной зоны объекта культурного наследия «Дача купца Головкина»(Дом со слонами).Несмотря на сложный рельеф с перепадом высот до 15 метров, строительство школы на 5 просеке возможно и финансирование будет получено уже в этом году.Новая школа будет рассчитана на 600 мест с возможностью обучения в 2 смены и общим количеством учеников до 1200 человек.В основном здании новой школы предусмотрены учебные классы, спроектированные и оборудованные по самым современным стандартам, библиотека и книгохранилище, медицинское и психолого-логопедическое оснащение, пищевой блок со столовой на 320 мест.В спортивном блоке новой школы будет размещён большой спортивный зал, зал для хореографии, тренажёрный зал, помещения для раздевалок и тренерских комнат. В школе будут оборудованы кабинеты для групп продлённого дня для удобства учеников и их родителей.Жителей 5 просеки волнует вопрос транспортной доступности новой школы и обеспечение парковкой.Как пояснил руководитель ДГС Самары Сергей Шанов, при проектировке уже предусмотрены дороги-спутники и подъездные пути к школе, а также парковочные карманы, передает пресс-служба горадминистрации.