С днём Самарской губернии жителей региона поздравил Полпред Президента в ПФО Игорь Комаров
13 января 2020 16:05
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Среди многообразия Приволжских регионов России Самарская область занимает достойное место как важнейший индустриальный субъект Федерации. Здесь на протяжении десятилетий успешно развиваются авиакосмическая отрасль, автомобилестроение, производится высокотехнологическая продукция для российского оборонно-промышленного комплекса. В регионе активно внедряются инновационные разработки в промышленности, в аграрном комплексе, городском хозяйстве, в медицине и образовании. И это способствует росту производительности труда и, что очень важно, реально улучшает качество жизни людей. Самарская область – это богатая история, живописные ландшафты и уникальные природные территории, а главное, трудолюбивые, гостеприимные и отзывчивые люди, бережно хранящие традиции и красоту родного края.
Желаю Вам и всем жителям Самарской губернии доброго здоровья, мира, благополучия, процветания и успехов!
Полномочный представитель Президента Российской Федерации
в Приволжском федеральном округе И.А.Комаров
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