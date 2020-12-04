Роскомнадзор назвал сервисы для предустановки на смартфоны и Smart TV

78

Роскомнадзор назвал российские аудиовизуальные сервисы, которые смогут претендовать на обязательную предустановку на ввозимую из-за рубежа технику. Список ведомство опубликовало на своем сайте, передает РБК.

В него вошли сервисы, «ориентированные преимущественно на российскую аудиторию, с посещаемостью более 100 тыс. пользователей в сутки».

Это ivi, Megogo, More.tv, Movix, Okko, Premier, «SPB TV Россия», Start, Wink, «Амедиатека», «Билайн ТВ», «Кино1ТВ», «Кинопоиск», «Матч ТВ», «Мегафон ТВ», «МТС ТВ», «НТВ ПЛЮС», «Первый канал», «Смотрим», «Триколор кино» и «ТВ онлайн».

Поправки о предустановке российского софта на ввозимые в страну устройства были приняты в декабре 2019 года. Закон должен был вступить в силу с 1 июля 2020 года, однако Госдума весной из-за пандемии коронавируса перенесла эту дату на 1 января.

В первой версии проекта постановления правительства, который подготовила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), было указано, что требования по предустановке введут поэтапно: с июля 2020 года на смартфоны должны устанавливать поисковые системы, браузеры, картографические сервисы, навигаторы, а через год список пополнялся планшетами, мессенджерами, соцсетями и т.д. Но в последней версии проекта ФАС отказалась от поэтапного введения требований и предложила разрешить продавать технику только с предустановленным ПО уже с 1 июля этого года.

Против этого выступили игроки ИТ-рынка. В частности, в марте глава Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Александр Онищук попросил премьер-министра Михаила Мишустина отказаться от принятия постановления ФАС, чтобы избежать дефицита технически сложных товаров на российском рынке.





Фото: Justin Lane / EPA / ТАСС / РБК