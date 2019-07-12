Программа танцевально-карнавального парада в Самаре 13 июля

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13 июля с 18:00 танцевально-карнавальный парад проследует по пешеходной улице Куйбышева от площади Революции до Струковского сада. Участниками парада вместе с жителями города станут танцевальные и музыкальные коллективы, артисты уличных театров, мимы и ходулисты, представители танцевальных школ, молодежных движений и спортивных федераций (группы художественной гимнастики, детские футбольные команды, акробатического рок-н-ролла, черлидеры). По ходу движения участники карнавального парада будут останавливаться, и проводить флешмобы.C 19:00 до 21:00 начнут свою работу творческие и интерактивные площадки различных жанров:1.Площадка «Underground style» (пересечение ул. Куйбышева с ул. Ленинградской) 19:00 - 21:00Школа танцев «Бруклин» проводит ФРИСТАЙЛ БАТЛ на звание лучшего уличного танцора Карнавала-2019! Также на площадке запланировано выступление известных танцевальных коллективов города: «Бруклин», «Онуки», «24/7 community», брейк-данс шоу «Пионеры».Зрителей ждет захватывающее выступление от Академии паркура «Акросс», и шоу от представителей футбольного фристайла «FreeMagic».Ведущие площадки - дуэт «Пионеры» раскачают Ленинградскую и порадуют самарцев и гостей города отменным стрит-дэнсом.2.Площадка #КубинскиеРитмыНаВолге – визитная карточка Самары во время ЧМ-2018 (пересечение ул. Куйбышева с ул. Некрасовской) 19:00 - 21:00Мастер-класс для всех желающих от мастеров Студии парных танцев "DANCE and LIVE". OPEN AIR в стиле SALSA, BACHATA, MERENGUE. Гости карнавала смогут окунуться в зажигательные ритмы латино-американских танцев!3.Площадка «LIVE MUSIC» (около здания Администрация городского округа Самара) 19:00 - 21:00Гости и участники карнавала смогут насладиться живой музыкой кавер группы "Fernandez Band" и группы «Экватор». Также в программе: кавер группа «Silvestris», барабанщицы «Loud Street Girl» и дуэт скрипки и виолончели от Silver-Strings.4.Площадка «РИТМЫ ГОРОДА» (Дом промышленности.) 20:00 - 21:00Барабанное шоу от участников Международного фестиваля "Барабаны мира" 2019 - концертного ансамбля «Sambara»! Карнавальная самба, батукада, музыка в стиле "барабанное счастье"!В 19:00 на летней эстраде Струковского сада пройдет презентация книги-альбома «Самара в игре. В рамках презентации будет организован показ фильма, посвященного ЧМ-2018, а также подготовлена разнообразная концертная программа, передает пресс-служба горадминистрации.