Проект реставрации «Фабрики-кухни» под создание Самарского филиала Третьяковки получил 2-е место на всероссийском конкурсе
25 мая 2019 21:42
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"Проект реставрации «Фабрики-кухни» под создание Самарского филиала Третьяковки получил 2-е место на всероссийском конкурсе сохранения культурного наследия.От души поздравляю всех причастных к проекту, особенно В.Стадникова. В 2020 начнём воплощать «дипломированный» проект в жизнь", - написал Александр Хинштейн в Твиттере.
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