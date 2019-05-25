100

"Проект реставрации «Фабрики-кухни» под создание Самарского филиала Третьяковки получил 2-е место на всероссийском конкурсе сохранения культурного наследия.От души поздравляю всех причастных к проекту, особенно В.Стадникова. В 2020 начнём воплощать «дипломированный» проект в жизнь", - написал Александр Хинштейн в Твиттере.