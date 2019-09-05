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Новости /  Общество /  Социум  

Приставы Октябрьского района Самары провели рейд совместно с управляющей компанией по должникам за ЖКХ

5 сентября 2019 14:37
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За 2019 год в регионе судебными приставами Самарской области возбуждено более 40 тысяч исполнительных производств о взыскании задолженности по ЖКХ на сумму свыше 1 миллиард рублей.
Раннее утро для жителей одного из многоквартирных домов в Октябрьском районе г. Самара началось со встречи с судебными приставами-исполнителями, которые совместно с представителями управляющей компании посетили граждан задолжавших за жилищно-коммунальные услуги. Так, только в одном доме, в отношении собственников жилья возбуждено 46 исполнительных производств о взыскании долгов за «коммуналку» на сумму свыше 2 миллионов рублей.

В первой квартире дверь открыла жена гражданина Г., чей долг перед управляющей компанией составляет более 40 тысяч рублей. На вопрос, где находится ее супруг, женщина ответила, что его дома нет. Судебные приставы вручили жене гражданина Г. постановление о возбуждении исполнительного производства и требование о явке на прием, после чего решили провести опрос соседей и узнать о том, когда должник бывает дома.

Один из соседей рассказал, что автомобиль должника сейчас стоит во дворе, а значит и сам должник находится где-то рядом с домом. Судебные приставы-исполнители встретили гражданина Г. на заднем дворе. Ему лично вручили постановление о возбуждении исполнительного производства и требование о явке на прием, а также отобрали объяснение о причинах неуплаты задолженности.

В двух других квартирах, за которыми числятся долги 36 и 42 тысячи рублей, проживают квартиранты. В отношении имущества должников, находящегося в квартирах, судебными приставами составлены акты описи и ареста. В случае непогашения задолженности в 10-дневный срок арестованная бытовая техника и мебель будут реализованы, а вырученные денежные средства будут перечислены взыскателю.

За 2019 год в регионе судебными приставами-исполнителями УФССП России по Самарской области возбуждено более 40 тысяч исполнительных производств о взыскании задолженности по жилищно-коммунальным услугам на сумму свыше 1 миллиард рублей. Окончено судебными приставами почти 36 тысяч
исполнительных производств данной категории на сумму свыше 774 миллионов рублей.

Узнать о своих долгах, а при наличии, оплатить их, можно посредством электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области по ссылке: http://r63.fssprus.ru/, передает пресс-служба УФССП России по Самарской области. 


Фото:   пресс-служба УФССП России по Самарской области


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Комментарии



Социум
5 сентября 2019  14:37
За 2019 год в регионе судебными приставами Самарской области возбуждено более 40 тысяч исполнительных производств о взыскании задолженности по ЖКХ на сумму свыше 1 миллиард рублей.
Приставы Октябрьского района Самары провели рейд совместно с управляющей компанией по должникам за ЖКХ
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