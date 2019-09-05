Приставы Октябрьского района Самары провели рейд совместно с управляющей компанией по должникам за ЖКХ
5 сентября 2019 14:37
104
В первой квартире дверь открыла жена гражданина Г., чей долг перед управляющей компанией составляет более 40 тысяч рублей. На вопрос, где находится ее супруг, женщина ответила, что его дома нет. Судебные приставы вручили жене гражданина Г. постановление о возбуждении исполнительного производства и требование о явке на прием, после чего решили провести опрос соседей и узнать о том, когда должник бывает дома.
Один из соседей рассказал, что автомобиль должника сейчас стоит во дворе, а значит и сам должник находится где-то рядом с домом. Судебные приставы-исполнители встретили гражданина Г. на заднем дворе. Ему лично вручили постановление о возбуждении исполнительного производства и требование о явке на прием, а также отобрали объяснение о причинах неуплаты задолженности.
В двух других квартирах, за которыми числятся долги 36 и 42 тысячи рублей, проживают квартиранты. В отношении имущества должников, находящегося в квартирах, судебными приставами составлены акты описи и ареста. В случае непогашения задолженности в 10-дневный срок арестованная бытовая техника и мебель будут реализованы, а вырученные денежные средства будут перечислены взыскателю.
За 2019 год в регионе судебными приставами-исполнителями УФССП России по Самарской области возбуждено более 40 тысяч исполнительных производств о взыскании задолженности по жилищно-коммунальным услугам на сумму свыше 1 миллиард рублей. Окончено судебными приставами почти 36 тысяч
исполнительных производств данной категории на сумму свыше 774 миллионов рублей.
Узнать о своих долгах, а при наличии, оплатить их, можно посредством электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области по ссылке: http://r63.fssprus.ru/, передает пресс-служба УФССП России по Самарской области.
Фото: пресс-служба УФССП России по Самарской области
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
5 сентября 2019 14:37
За 2019 год в регионе судебными приставами Самарской области возбуждено более 40 тысяч исполнительных производств о взыскании задолженности по ЖКХ на... Социум
103
5 сентября 2019 14:17
На выставке представлено около 100 фотографий из жизни города, большинство из которых демонстрируются впервые. Социум
76
5 сентября 2019 13:52
Автоинспекторы проведут со школьниками обучающие занятия по Правилам дорожного движения. Социум
91
Здравоохранение
5 сентября 2019 11:55
Прием взрослого населения будет проводиться в будние дни по предварительной записи. Здравоохранение
122
4 сентября 2019 17:24
В машинах есть все необходимое оборудование для оказания скорой медицинской помощи, в том числе для сложных - тяжелых пациентов. Здравоохранение
325
4 сентября 2019 09:31
Глава Минздрава сообщила о начале вакцинации новым четырехвалентным препаратом. Здравоохранение
207
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14334
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14287
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14373
Туризм
30 августа 2019 10:28
Самым популярным возрастом для первых самостоятельных путешествий стал период с 18 до 25 лет. Туризм
244
27 августа 2019 12:08
Анализировались вылеты в Европу из любого города России. Туризм
313
26 августа 2019 11:56
Периодически возникают споры: а не пора ли запретить такие поглаживания, чтобы не разрушались произведения искусства. Туризм
266
Образование
5 сентября 2019 15:42
По его мнению, школьники готовы работать только в условиях предстоящей оценки. Образование
46
5 сентября 2019 14:05
Начало учебного года – время освежить память и восполнить запасы знаний! Образование
90
4 сентября 2019 23:43
Отмечается, что всего в российские вузы зачислено почти 715 тысяч первокурсников, из них 465 тысяч — на бюджетной основе. Образование
267
Культура
5 сентября 2019 13:30
Праздник продлится три дня. Культура
122
4 сентября 2019 14:33
Откроется фестиваль премьерой балета-поэмы «Бахчисарайский фонтан». Культура
292
4 сентября 2019 12:42
Спектакль состоится в рамках фестиваля. Культура
276
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15047
Мода
4 сентября 2019 19:18Как продать кожаные и меховые изделия
Продавая шубу или кожаное изделие самостоятельно, вполне вероятно, что вы потратите на это много времени. Мода
48
4 сентября 2019 19:11
Кроссовки в настоящее время можно считать наиболее удобной и практичной обувью. Таковые предпочитают носить все без исключения. Мода
49
21 августа 2019 21:33
Модные бренды предлагают большое разнообразие сумочек, портмоне, кошельков, клатчей и не только. Мода
91
Видео
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
253
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
501
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
355
21 августа 2019 10:58
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
323
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
558
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
1479
Фоторепортажи
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
454
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2216
23 августа 2019 10:13
На набережной развернули самый длинный флаг. Социум
418
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
698
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
507
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
640
Мероприятия