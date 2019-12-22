Поздравление Дмитрия Азарова с Днем энергетика

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Надежность энергокомплекса Самарской области всегда была и остается одним из важнейших условий укрепления и развития экономического потенциала нашего региона и всей России. А ваш самоотверженный каждодневный труд служит залогом стабильной деятельности промышленных гигантов, малых и средних предприятий, бесперебойной работы социальных объектов и комфортной жизни наших земляков.Сегодня региональная энергетика уверенно и динамично развивается: создаются новые и модернизируются существующие энергетические объекты, ведется большая работа по внедрению современных технологий, снижению издержек, осваиваются принципиально новые источники электроэнергии. Работники отрасли активно участвуют в реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Уверен, что региональный ТЭК и в дальнейшем будет успешно справляться со всеми поставленными перед ним задачами!Дорогие друзья! От всей души благодарю вас за все, что вы делаете для развития области, для страны в целом. Слова особой признательности я адресую ветеранам отрасли, чей труд лежит в основе становления электроэнергетики нашего региона. Желаю крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, новых трудовых достижений и всего самого доброго!Губернатор Самарской области Д.И.Азаров