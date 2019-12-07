Подмосковный университет назвали в честь космонавта Алексея Леонова

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На церемонии открытия памятной доски присутствовали студенты, преподаватели, а также космонавты Олег Кононенко и Константин Козеев. Табличка была установлена на фасаде колледжа космического машиностроения и технологий Технологического университета города Королёва.Советский лётчик-космонавт и дважды герой Советского Союза Алексей Леонов скончался 11 октября в возрасте 85 лет. 12 марта 1965 года он стал первым человеком, который вышел в открытый космос.Фото: 360tv/life.ru