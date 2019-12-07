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Новости /  Общество /  Социум  

Подмосковный университет назвали в честь космонавта Алексея Леонова

7 декабря 2019 23:28
116
На церемонии открытия памятной доски присутствовали космонавты Олег Кононенко и Константин Козеев.
Технологический университет подмосковного города Королёва назвали именем лётчика-космонавта СССР Алексея Леонова, сообщает life.ru со ссылкой на телеканал "360".

На церемонии открытия памятной доски присутствовали студенты, преподаватели, а также космонавты Олег Кононенко и Константин Козеев. Табличка была установлена на фасаде колледжа космического машиностроения и технологий Технологического университета города Королёва.

Советский лётчик-космонавт и дважды герой Советского Союза Алексей Леонов скончался 11 октября в возрасте 85 лет. 12 марта 1965 года он стал первым человеком, который вышел в открытый космос. 



Фото:    360tv/life.ru
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Комментарии


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