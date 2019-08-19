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Новости /  Общество /  Социум  

Отец рассказал об игромании расправившегося с семьей сына: Всё на "стрелялки"

19 августа 2019 19:46
2360
Отец в последний раз виделся с сыном в конце мая.
По версии следствия, юноша убил бабушку, дедушку, маму, сестру и брата, а затем покончил с собой. Отец 16-летнего подростка считает одной из причин трагедии страсть сына к компьютерным играм, передает life.ru. Об этом он рассказал в интервью Пятому каналу.

— Я ему давал денежку, бабушка тайком и при мне давала… Он, по словам его покойной матери, всё на "стрелялки" переводил… И это не только моё, это уже общее мнение, — утверждает собеседник канала.

Отец в последний раз виделся с сыном в конце мая. По его словам, юноша пообещал приехать к нему в гости до конца летних каникул. 


Фото:   pixabay
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