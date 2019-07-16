Объявлен конкурс журналистских работ «Казачество Самарской области – 2019»
16 июля 2019 14:33
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Самарской области. Реализация проекта стала возможной благодаря победе в конкурсе Фонда грантов Президента Российской Федерации.
Конкурс журналистских работ «Казачество Самарской области - 2019» пройдет с 1 июля по 31 октября 2019 года. К участию в нем приглашаются
журналисты, работники СМИ и блогеры, чьи материалы были или будут опубликованы (напечатаны, выйдут в теле- и радиоэфир и будут размещены в сети Интернет) в период с 1 января по 31 октября 2019 года.
По итогам конкурса комиссия выберет победителей по восьми номинациям:
– лучшая публикация о казачестве Самарской области в печатных иностранных и федеральных средствах массовой информации;
– лучшая публикация о казачестве Самарской области в печатных региональных средствах массовой информации;
– лучшая публикация о казачестве Самарской области в печатных средствах массовой информации городских округов;
– лучшая публикация о казачестве Самарской области в печатных средствах массовой информации сельских муниципальных районов;
– лучший публикация (сюжет, передача) о казачестве Самарской области в телевизионных передачах;
– лучшая публикация (передача) о казачестве Самарской области в радиопередачах;
– лучшая публикация о казачестве Самарской области на Интернет порталах и сайтах;
– лучшая публикация о казачестве Самарской области в Интернете в социальных сетях, блогах и живых журналах.
Конкурсная комиссия оценит работы на соответствие тематике с учетом следующих критериев: формирование положительного общественного мнения о казачестве, популяризация деятельности казачества, развитие интереса к культуре казаков, профессионализм подачи материала.
Авторы трёх лучших работ в каждой из номинаций будут награждены дипломами СРКПОО «Ассамблея народов Самарской области» и ценными призами.
Для участия в конкурсе необходимо прислать заявку и материал на бумажных носителях или дисках по адресу: 443099, г. Самара, ул. Венцека, д. 38, СРКПОО «Ассамблея народов Самарской области», либо в электронном виде по адресу: yerugin@yandex.ru с пометкой «На конкурс журналистских работ «Казачество Самарской области- 2019». Работы принимаются до 10 ноября 2019 года включительно, передает пресс-служба облправительства.
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