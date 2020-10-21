ОНФ совместно с таксопарками Самары запустил акцию «Довези врача»

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В Самарской области стартовал проект «Довези врача», который является продолжением весенней Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.

Сейчас в связи с распространением вирусных инфекций медики настоятельно рекомендуют всем заболевшим оставаться дома и вызывать врача. Поэтому на медиков первичного звена приходится большая нагрузка по вызовам. Ежедневно на одного врача-терапевта приходится несколько десятков вызовов от пациентов, которых нужно посетить, осмотреть и назначить лечение. Облегчить труд людей в белых халатах взялись общественники и социально ответственный бизнес: самарские таксисты начали бесплатно доставлять медиков по нужным адресам.

Первыми пассажирами автоволонтеров стали сотрудники Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой. Также они доставляют анализы из Клиник медицинского университета в лаборатории.

«Практика взаимопомощи для нас не новая. Весной у таксистов каждый день было до тридцати бесплатных выездов – они доставляли продукты пожилым людям и развозили волонтёров. Теперь, когда доктору понабиться ехать на вызов, он подает заявку, и в течение десяти-пятнадцати минут машина будет на месте. Все водители соблюдают меры предосторожности: у них есть маски, перчатки и антисептики. Перед выездом и после возвращения в автопарк машина проходит дезинфекцию», – рассказал руководитель одного из таксомоторных парков Самары Артём Процюк.

На участие в акции откликнулись сразу несколько автотранспортных предприятий, поэтому при необходимости на линию могут выйти 100–150 автомобилей.

Для медиков помощь автоволонтёров неоценима. Например, врач-педиатр Елена Тихонова обслуживает участок на улице Полевой, к которому прикреплены 880 маленьких пациентов. От Ново-Садовой 34, где находится поликлиника, до участка путь не близкий, учитывая, что количество вызовов доходит до 10 в будни и до 30 в выходной день. «До пациентов добираюсь пешком или на общественном транспорте. Поэтому транспортная помощь, конечно, нужна», – говорит Елена Тихонова.

Конечно, у лечебных учреждений есть свои автомобили, но при возросшем количестве заявок, имеющегося транспорта явно недостаточно. Как рассказала заместитель главного врача СОДКБ им. Н.Н. Ивановой Лариса Матееску, в их учреждении 27 участков, за которыми закреплены две машины. Одним из первых на помощь пришёл Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, предоставив медикам свой личный автомобиль. Ещё одну машину больница получила от администрации Октябрьского района. Теперь еще и таксисты готовы помочь с доставкой.

«Весной мы помогали пожилым людям, находившемся на самоизоляции, снабжая их продуктами и лекарствами. Сегодня, когда число заболевших вновь увеличивается, на первое место выходит своевременная врачебная помощь. Мы понимаем, что автомобилей на всех медиков не хватает, поэтому будем помогать докторам, предоставляя комфортный транспорт. К акции присоединились автоволонтеры и представители социально ответственного бизнеса», - глава исполкома реготделения ОНФ Владимир Марин.

Стать автоволонтерами могут все желающие. Для этого необходимо обратиться на «горячую линию» акции «Мы вместе» по телефону 8-800-200-34-11, передает пресс-служба облправительства.