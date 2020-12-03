НОЦ «Инженерия будущего» победил в федеральном конкурсе и получил статус мирового уровня

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В четверг, 3 декабря, Председатель Правительства России Михаил Мишустин объявил итоги конкурсного отбора научно-образовательных центров, которым будет предоставлена государственная поддержка. Межрегиональный НОЦ «Инженерия будущего» вошел в пятерку победителей федерального конкурса и получил статус мирового уровня.

«Отобрано пять центров, большинство из которых – межрегиональные. Это «Инженерия будущего», «Передовые производственные технологии и материалы», «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования», «Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня» и «ТулаТЕХ». Все они обладают высоким научно-исследовательским, кадровым потенциалом и развитой инфраструктурой, – подчеркнул Премьер-министр. – Дальнейшее развитие таких центров позволит не только выполнить задачу, поставленную Президентом, но и даст возможность отечественной науке добиться новых успехов мирового значения, а также повысить научный потенциал российских регионов».

«Мы победили в этом конкурсе. И сегодня на заседании Правительства Российской Федерации нашему научно-образовательному центру «Инженерия будущего» присвоен высокий статус, – отметил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. – Это даст новый импульс развитию нашей научной школы, образовательным учреждениям, университетам и нашим предприятиям. Вокруг НОЦ будет строиться экономика будущего, экономика, которая будет нести успех каждому жителю нашего региона». Глава региона поблагодарил всех, кто принял участие в организации центра, его научной деятельности: ректоров вузов, ученых университетов, индустриальных партнеров и руководителей регионов, которые стали партнерами по созданию научно-образовательного центра.

Напомним, научно-образовательный центр «Инженерия будущего» был создан в мае 2019 году по поручению Дмитрия Азарова и быстро стал центром притяжения научных школ и промышленных предприятий целого ряда регионов страны.

В начале текущей недели на заседании совета научно-образовательных центров мирового уровня Глава региона представил проект НОЦ. «Создание научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» является логичным шагом развития инновационного и научно-образовательного сектора Самарской, Ульяновской, Пензенской, Тамбовской областей и Республики Мордовия, – отметил Губернатор. – Сегодня в условиях непростой экономической ситуации мы уверены, что НОЦ станет лучшим инструментом в спектре мер по обеспечению выхода нашей экономики на новый уровень».

Руководитель Самарской области пояснил, что деятельность центра сосредоточена на развитии пяти направлений, среди которых двигательные и топливные системы нового поколения, искусственный интеллект, умные транспортные системы, аэрокосмические технологии, сектор новых инженерных компетенций, включая хайтек-медицину и цифровое сельское хозяйство.

«Перед нашим центром мы поставили достаточно амбициозную цель – достижение мирового лидерства в научно-технологическом развитии и подготовке кадров по направлениям деятельности НОЦ», – отметил Дмитрий Азаров.

Центр «Инженерия будущего» за полтора года деятельности приобрел якорных индустриальных партнеров, среди которых ГК «Ростех», ГК «Роскосмос», ОАО «РЖД». Ведется плотная работа по выстраиванию отношений с Росатомом, Сбером, Газпромом и Новатэком.

Всего участниками Самарского НОЦ стали 42 организации. При этом существенное внимание уделяется международному направлению деятельности. «На базе нашего научно-образовательного центра мы сейчас создаем межрегиональный центр развития публичной дипломатии и международных отношений. Несмотря на пандемию, мы провели целую серию встреч с учеными из-за рубежа. В тоже время мы понимаем, что наиболее близким стратегическим партнером является наше Союзное государство – Республика Беларусь. Мы уже заключили соглашение с сельскохозяйственной академией и активно включаем ученых в работу комитета «умное агро». У нас достигнута договорённость о подписании соглашений о сотрудничестве с Национальной академией наук Беларуси и Государственным университетом», – добавил Глава региона.

Дмитрий Азаров привел несколько примеров ключевых проектов центра и первые результаты труда ученых. Так, на данный момент НОЦ разработана уникальная система хранения водорода в жидких органических носителях, в 1,5 раза по энергоэффективности превосходящие существующие в мире аналоги при сопоставимом количестве хранения этого топлива.

Кроме того, реализуется проект по разработке цифровой платформы для персонализированной медицины, который базируется на разработках ведущих научных школ по искусственному интеллекту и медицине Самарской области. Уже внедрены и массово производятся «Стол Пирогова» и медицинские продукты с использованием виртуальной и дополненной реальности.

Началась работа по созданию перспективного газогенератора для двигателя тягой 24 тонны, реализованы проекты по изготовлению деталей методами быстрого прототипирования, позволяющие сократить стоимость жизненного цикла изделия на этапе изготовления и повысить ресурс двигателя в целом.

По мнению Главы региона, проекты НОЦ «Инженерия будущего» являются не только актуальными с точки зрения российских приоритетов научно-технологического развития, но и экономически перспективными, поскольку ориентированы на новые быстро растущие глобальные рынки.

По итогам конкурсного отбора научно-образовательный центр Самарской области получил право на статус мирового уровня. Как отметил ректор Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П.Королева, председатель управляющего совета НОЦ «Инженерия будущего» Владимир Богатырев, такое решение повлияет не только на научно-технологическое, но и на социально-экономическое развитие всех регионов, которые входят в состав центра.

«Будет получен значимый социально-экономический эффект, включая рост численности исследователей и закрепление молодежи в регионах, повышение плотности сотрудничества с корпорациями, а также движение валового регионального продукта регионов-участников центра до уровней, существенно выше допандемических значений, – уверен Владимир Богатырев. – Победа в конкурсе на предоставление НОЦ грантов федерального бюджета – это результат работы межрегиональных команд профессионалов, представляющих участников и партнёров центра, ученых и практиков, способных осознавать фронтиры в своих предметных областях и предлагать реализуемые и одновременно амбициозные продукты».

Напомним, по указу Президента страны Владимира Путина в ближайшие годы в стране должно быть создано не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня. «Они объединят ведущие университеты, научные организации, компании реального сектора экономики. Именно на базе таких центров возможно выстроить современную модель исследований и разработок, готовить квалифицированных специалистов для решения масштабных научно-технологических задач», – отметил Председатель Правительства России Михаил Мишустин.