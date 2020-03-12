Можно или нельзя заразиться коронавирусом от посылки из Китая
12 марта 2020 14:34
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Как вообще передается коронавирус
Коронавирус передается воздушно-капельным путем. Носитель или заболевший чихает, и микрокапли с вирионами разносятся воздухом на расстояние не более 1 м.
Если вдохнуть вирионы, можно заразится или стать носителем. Но капли тяжелые, оседают быстро. С ветром коронавирус не прилетит.
Также технически можно заразиться через фекалии или если вирионы попадут в глаза. Но шансы крайне малы.
Комары не переносят коронавирус. На деньгах он тоже долго не проживет, хотя в Китае сейчас банкноты и монеты дезинфицируют с помощью высоких температур и ультрафиолета. Затем деньги отправляют «на сохранение». Лучше перебдеть.
Что говорит ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения популярно объяснила, почему посылки безопасны. Эксперты подчеркнули: Covid-2019 способен жить на коробках всего несколько часов.
К другим твердым поверхностям это тоже относится. Даже если вы получили стекло или чехол для смартфона в герметичном конверте, внутри него вирус не выживет.
Центр по профилактике и контролю заболеваний США поддержал ВОЗ. Эксперты заявили:
…нет никаких доказательств в поддержку передачи Covid-2019, связанной с импортируемыми товарами, и в США не было случаев COVID-19, вызванных импортируемыми товарами.
Что думают ученые
Толковых исследований именно о 2019-nCoV (он же SARS-CoV-2, возбудитель инфекционного заболевания COVID-19) до сих пор нет. Относительно хорошая новость в том, что 2019-nCoV похож на другие коронавирусы – SARS и MERS.
SARS – тяжелый острый респираторный синдром. Он вызвал эпидемию в 2002-2003 годах. Первые случаи атипичной пневмонии отмечали в конце 2002 года в китайской провинции Гуандун.
Вспышки MERS, ближневосточного респираторного синдрома, зафиксировали в Саудовской Аравии в 2012 году и в Южной Корее в 2015-м. Но при SARS и MERS такой паники, как сейчас, точно не было.
Исследований по SARS и MERS достаточно. Эксперты считают, что выводы справедливы и для 2019-nCoV. Причем 2019-nCoV ближе к SARS, чем к MERS.
Исследователи изучили выживаемость SARS на восьми разных материалах и в воде. Оказалось, что их жизнеспособность вируса снижается через 3-4 суток.
Если же выдержать вирус в течение 90, 60 и 30 минут соответственно при 56°C, 67°C и 75°C, он гарантированно умрет. Как и если 60 минут облучать вирус ультрафиолетом.
В Journal of Hospital Infection написали, что риск заразиться коронавирусом от контакта с предметами сохраняется до 9 дней. Но чтобы избавиться от вируса помогут этиловый спирт (концентрация 62–71%), перекись водорода (0,5%) или гипохлорит натрия (0,1%). Средства должны оставаться на поверхности не менее 1 минуты.
Итак, теоретически вы можете заразиться, только если заболевший коронавирусом чихнет на вашу посылку, затем вы возьмете её в руки, а после этого коснетесь руками рта или глаз. Но только если вирионы останутся живыми и вы не помоете руки.
А если вирионы живут максимум 9 дней, а посылка пришла через 8? Заберите её на день позже или побрызгайте на коробку и на руки перекисью прямо на почте.
Что происходит в AliExpress
Компания сделала видео о том, как теперь работают с посылками. Меры безопасности в связи с эпидемией усилили.
Теперь сотрудники складов пользуются защитными масками. Сами посылки дезинфицируют.
AliExpress не публикует официальную статистику заказов. Но есть, к примеру, данные по заказам из РФ за 11 и 12 ноября 2019 года – их как раз доставляли, когда началась эпидемия 2019-nCoV.
За эти два дня 5 млн россиян купили на площадке более 30 млн товаров. Даже если бы всего с 1% этих коробок передавался вирус, в больницах сейчас лежали бы миллионы.
Почта Китая заявила: все посылки из Ухани проходят обработку. Дезинфицируют и транспорт, который их перевозит.
Правда, посылки теперь будут приходить медленнее
В AliExpress предупредили: посылки могут задержаться. На сколько дней, никто не знает.
Во-первых, теперь все грузы проверяют более тщательно. Во-вторых, многие компании отправляют домой сотрудников с любыми признаками простуды. В-третьих, на дезинфекцию тоже нужно время.
Соответственно, заказы обрабатываются медленнее. Но это, пожалуй, меньшее из зол.
Фото: iphones.ru
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