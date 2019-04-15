Молодежь ПАО «Кузнецов» отметила День космонавтики автопробегом

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Автопробег, в котором приняли участие 140 человек — нынешних и будущих работников двигателестроительного предприятия — стартовал от проходной ПАО «Кузнецов». Здесь заместитель генерального директора – управляющий директор предприятия Алексей Соболев поздравил активистов совета молодежи с Днем космонавтики и сделал первую запись на флаге автопробега, на котором в ходе мероприятия оставляли памятные автографы ветераны, известные деятели ракетно-космической отрасли, и горожане, приветствующие молодых сотрудников аэрокосмической отрасли.В маршруте автопробега было несколько остановок – важных точек на «аэрокосмической» карте Самары. Первой точкой маршрута стал главный корпус Самарского университета. Рядом с бюстом С.П. Королева, конструктора, открывшего космическую эру человечества к сотрудникам «Кузнецова» присоединились студенты вуза. У музейно-выставочного комплекса «Самара Космическая» участники автопробега приняли участие в праздничном мероприятии.Следующей точкой маршрута стала площадь имени В.В. Куйбышева, где перед Самарским театром оперы и балета уже начали собираться работники ракетно-космической отрасли, приглашенные на праздничный концерт, приуроченный к Дню космонавтики. В сквере Авиаторов, где установлен бюст генеральному конструктору авиационных и ракетных двигателей Н.Д. Кузнецову, двигателестроители возложением цветов почтили память генерального конструктора ракетных и авиационных двигателей, дважды героя социалистического труда СССР, имя которого носит предприятие сегодня.Также участники автопробега посетили стелу предприятия на аллее трудовой славы Самары – на пр. Юных Пионеров. Флаг автопробега – 2019, на котором собраны теплые слова и пожелания успехов в труде на благо аэрокосмической промышленности, передан в музей предприятия, играющий важную роль в профориентации молодежи. Уже на следующей неделе в рамках акции «Неделя без турникетов» сюда придут старшеклассники и студенты младших курсов вузов и ссузов, передает пресс-служба облправительства.