МЧС СО напоминает о мерах безопасности при эксплуатации плавсредств

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Необходимо помнить, что катание на любых плавсредствах требует строгого соблюдения правил и мер безопасности при их эксплуатации:1. При нахождении на плавсредстве необходимо иметь при себе спасательные жилеты.2. В случае опрокидывания плавсредства, если оно находится на плаву, не разрешается отплывать от него, необходимо находиться рядом и использовать плавсредство как опору и ориентир для спасателей.3. В любой ситуации все обязаны безоговорочно подчиняться командиру плавсредства, а в его отсутствии старшему по должности или возрасту и выполнять его распоряжения.4. Движение маломерных судов, особенно гребных, организуется в стороне от основного фарватера или хода по правой стороне водоем по ходу движения не далее 20 м от берега.5. Не допускается движение в несколько рядов, за исключением проведения спортивных состязаний и водных праздников.7. При прохождении мест купания необходимо быть особенно осторожным, чтобы не насести травму купающимся.Запрещено:1. При посадке вставать на борта и сидения.2. Перегружать плавсредство.3. Выход плавсредств при силе ветра более 4 баллов, а на незначительных водоемах, свыше 5 баллов.4. Допуск к управлению плавсредствами лиц, не имеющих соответствующих документов на данный вид деятельности, разрешенный законодательством Российской Федерации.5. Во время движения выставлять руки и т.п. за борт, сидеть на бортах, переходить с места на место, пересаживаться в другие плавсредства.6. При катании на водном велосипеде допускать спуск людей с сидения на корпус велосипеда.7. Пользоваться плавсредствами детям до 16 лет без сопровождения взрослых, а также лицам с детьми, не достигшими 7 лет.8. Плавание ночью, в тумане и в условиях, при которых возможна потеря ориентации.9. Нахождение маломерных плавсредств вблизи шлюзов, плотин, земснарядов, а также приближение и остановка у мостов или под ними, переправ, приближение к судам и кораблям, пристаням, причалам, пляжам, купальням и иным местам отдыха людей у воды, а также районам проведения любых гидротехнических работ.10. Категорически запрещено пользоваться плавсредствами лицам в нетрезвом состоянии.При эксплуатации моторных лодок и катеров правила и меры безопасности аналогичны требованиям использования гребных и парусных плавсредств.Типичные нарушения мер безопасности:1. Плавание на неисправном и неукомплектованном спасательными средствами судне.2. Превышение норм грузоподъемности.3. Управление судном лицом, не имеющим право на управление плавсредством.4. Управление и присутствие на борту судна нетрезвых людей.5. Перевозка детей до 16 лет без сопровождения взрослых.Соблюдение правил эксплуатации плавсредств и выполнение мер безопасности позволяет избежать случаев травматизма людей на воде.Уважаемые жители Самарской области! Будьте внимательны и осторожны! Соблюдайте правила безопасности нахождения на водоемах!При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.