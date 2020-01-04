МЧС СО: кататься на тюбингах можно только на специально подготовленных трассах
4 января 2020 17:32
67
В отличие от обычных санок «ватрушки» способны развивать большую скорость и даже закручиваться вокруг своей оси во время спуска. При этом они абсолютно неуправляемы и не оборудованы тормозным устройством. Потому кататься на тюбингах можно только на специально подготовленных трассах.
Так что отдыхающим не стоит забывать о правилах безопасности при катании на надувных санках. Это тот случай, когда здоровье и жизнь катающихся - дело самих катающихся.
Поэтому, чтобы сделать свой отдых приятным, а спуск на «ватрушках» безопасным, необходимо: кататься только в строго отведенном для этого месте, перед спуском с горки проверять, чтобы на пути не было других катающихся. В процессе самого катания рекомендуется держаться за специальные ремни, расположенные по бокам тюбинга. Также нельзя прикреплять тюбинги друг к другу «паровозиком», они могут перевернуться. Опасно кататься на надувных санях вдвоем или сразу нескольким людям, так как из «бублика» можно вылететь. При этом взрослые часто нарушают данное правило - садятся вместе со своими детьми, что в итоге приводит к детским травмам.
Сотрудники МЧС России советуют неукоснительно соблюдать правила безопасности при катании на надувных «санках», а именно:
1) Если вы накачивали или подкачивали ватрушку на холоде, то внося её в теплое помещение или в салон автомобиля, рекомендуется выпустить часть воздуха из камеры. Если «ватрушка» была сильно надута холодным воздухом, то в тепле воздух начнет расширяться и камера может лопнуть.
2) Не следует перегружать тюбинг. В характеристиках каждой модели указан максимально допустимый для нее вес.
3) Кататься на надувных санках рекомендуется на склонах с уклоном не больше 20 градусов. Внизу склона должно быть достаточно места для торможения. Также не следует кататься на тюбингах по склонам, поросшим деревьями.
4) Прежде чем начать спуск по неподготовленной трассе, осмотрите ее на предмет наличия ям, бугров, торчащих кустов, камней. Они могут повредить надувные сани, проколов или разрезав их. Также не стоит кататься на надувных санках по песку или щебню.
5) Тюбинг развивает большую скорость, поэтому на склоне обращайте внимание на других катающихся. Перед началом спуска убедитесь, что перед вами нет никого из катающихся, особенно детей.
6) Не стоит кататься на тюбинге в состоянии алкогольного опьянения.
7) Для предотвращения потемнения оболочки и сохранения первоначального внешнего вида, рекомендуем хранить санки-ватрушки, сдув и вынув из оболочки камеру и положив её в отдельный полиэтиленовый пакет.
8) Не привязывайте надувные санки к транспортным средствам: снегокатам, снегоходам, квадроциклам, автомобилям и т.д.
Уважаемые родители!
Не оставляйте детей одних без присмотра! Соблюдайте несложные правила катания с горок и вы обезопасите себя и окружающих от возможных травм и повреждений.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
4 января 2020 17:32
Не стоит забывать о правилах безопасности при катании на надувных санках. Это тот случай, когда здоровье и жизнь катающихся - дело самих катающихся. Социум
57
4 января 2020 17:25
С начала года проведено 10 патрулирований на реке Волга в районе городских округов Самары и Тольятти. Социум
65
4 января 2020 17:04
В подарок входят 27 позиций — это комбинезоны, ползунки, средства гигиены, фотоальбом, флеш-карта для хранения фотографий, постельные принадлежности. Социум
81
Здравоохранение
2 января 2020 10:20
Курс витаминов надо принимать в течение одного месяца, особенно после перенесенных простуд. Здравоохранение
410
30 декабря 2019 16:24
До недавнего времени желчекаменную болезнь в случаях, когда медикаментозное лечение уже не эффективно, лечили удалением желчного пузыря вместе с камнем. Здравоохранение
908
30 декабря 2019 16:11
Продлить здоровую жизнь пожилым попробуют ежегодными медосмотрами и прививками от пневмонии. Здравоохранение
440
Новости медицины
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
263
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15042
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14887
Туризм
31 декабря 2019 10:49
Больше шансов получить бизнес-класс у одиноких путешественников. Туризм
342
27 декабря 2019 13:06
Конкурс направлен на развитие туризма в каждом уголке России. Туризм
416
26 декабря 2019 21:35
Бали или Остров Богов, как его еще называют – это уникальное место, которое хранит в себе немало загадок и тайн. Ежегодно туристический поток в этот регион... Туризм
222
Образование
4 января 2020 08:18Дистанционное обучение на учителя начальных классов
У каждого учителя должно быть педагогическое образование. Это образование обширное, но если есть желание, например, преподавать в начальных классах, то... Образование
30
31 декабря 2019 19:39
К обязанностям она приступит с 01.01.2020. Образование
865
31 декабря 2019 13:29
Первыми начнут прием в лицеях и гимназиях, за которыми закреплена территория всей Самары. Образование
601
Культура
2 января 2020 18:47
Лоза встал на защиту российских артистов, отметив, что "мир должен быть цветным". Культура
543
30 декабря 2019 18:05
Принято считать, что культура сближает народы. Культура
405
30 декабря 2019 15:19
Представить на проекте Самарскую область выпала честь певцу, Вадиму Кирюшину. Культура
393
Мир домашних животных
19 ноября 2019 20:22Значение ювелирных украшений с животными
В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу. Мир домашних животных
219
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15601
Мода
25 декабря 2019 07:10
Наручные часы – один из самых важных и привычных повседневных атрибутов. Помимо основной функции, хронометры выступают также стильным имиджевым... Мода
69
16 декабря 2019 08:46Обручальные кольца 2020: тенденции свадебной моды
Молодожены все реже приходят в ювелирные магазины за гладкими золотыми ободками, и все чаще предпочитают изготовление колец на заказ. Мода
168
28 ноября 2019 22:12Услуги по индивидуальному пошиву одежды
Сегодня в продаже имеется огромное количество вещей, но даже на фоне этого услуги ателье не утрачивают своей актуальности. Мода
192
Видео
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
756
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
285
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
915
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
898
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
481
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
1390
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
564
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
980
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1037
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1312
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2364
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2880
Мероприятия