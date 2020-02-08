МЧС СО: Не забывайте о правилах безопасности в выходные дни
8 февраля 2020 19:00
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Основные причины пожаров в выходные – неосторожное обращение с огнём, неосторожность при курении и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и печей.
Такие пожары происходят в жилых домах, квартирах, бытовых, общественных и складских помещениях и зачастую приводят к гибели людей.
Еще одна причина пожаров – короткое замыкание электропроводки. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра включенные электроприборы.
Опасность представляет и печное отопление, если не соблюдать правила пожарной безопасности при его эксплуатации. Поэтому заблаговременно проверяйте исправность печи и дымохода, не используйте легковоспламеняющиеся жидкости при разжигании печи, не оставляйте топящуюся печь без присмотра. И помните, что топку печи должен осуществлять только взрослый человек. Доверять эту работу детям – опасно!
Внимательно относитесь и к правилам эксплуатации газового оборудования: регулярно проверяйте тягу и проветривайте помещения. Помните, что при работающей газовой плите или газовой колонке окно должно быть приоткрыто. И ни в коем случае не используйте газовую плиту для обогрева!
Позаботьтесь и о безопасности своих детей. Как можно чаще напоминайте им об опасности игры с огнём. Научите детей правильно пользоваться бытовыми электроприборами. И главное – не оставляйте без присмотра, особенно малышей! Помните, именно вы в ответе за жизнь своего ребенка!
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.
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