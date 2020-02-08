Я нашел ошибку
Главные новости: 
Соответствующее приглашение он сделал в ходе аудиенции в Ватикане.
Зеленский пригласил папу римского посетить Украину
Посол назвал такие действия «охотой на ведьм».
Посол России пообещал Латвии ответ за травлю журналистов
Теперь 53-летним Вячеславом Паюковым занимаются полиция и СК.
Сотрудник «Самаралеса» брал взятки в кафе «Три медведя»
Блестящая и важнейшая победа волейбольной команды
«НОВА» обыграла дебютанта суперлиги команду «АСК» из Нижнего Новгорода
Голы: Риис (
"Крылья Советов" – "Раннерс" (Дания) – 2:2
Простота и изящество стиля этого ансамбля основываются на высочайшем уровне исполнительской техники в сочетании с глубиной и тактичностью интерпретации.
В Самарском художественном музее пройдёт концерт «Метаморфозы русской жизни»
Находясь на отдыхе, нередко под влиянием алкоголя, люди теряют бдительность, что приводит к печальным последствиям.
МЧС СО: Не забывайте о правилах безопасности в выходные дни
Количество жертв нового вида вируса превысило 700 человек. По данным властей Китая, заражены более 34 тыс. Главное — в материале РБК.
Китайский коронавирус. Самое актуальное на 8 февраля
сегодня  Суббота, 8 февраля, 23:52
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -16 °C, Тольятти  -15 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 08/02:
USD 63.47
0.67
EUR 69.63
0.55
Новости /  Общество /  Социум  

МЧС СО: Не забывайте о правилах безопасности в выходные дни

8 февраля 2020 19:00
129
Находясь на отдыхе, нередко под влиянием алкоголя, люди теряют бдительность, что приводит к печальным последствиям.
Традиционно в выходные дни увеличивается количество пожаров и происшествий. Находясь на отдыхе, нередко под влиянием алкоголя, люди теряют бдительность, что приводит к печальным последствиям.

Основные причины пожаров в выходные – неосторожное обращение с огнём, неосторожность при курении и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и печей.

Такие пожары происходят в жилых домах, квартирах, бытовых, общественных и складских помещениях и зачастую приводят к гибели людей.

Еще одна причина пожаров – короткое замыкание электропроводки. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра включенные электроприборы.

Опасность представляет и печное отопление, если не соблюдать правила пожарной безопасности при его эксплуатации. Поэтому заблаговременно проверяйте исправность печи и дымохода, не используйте легковоспламеняющиеся жидкости при разжигании печи, не оставляйте топящуюся печь без присмотра. И помните, что топку печи должен осуществлять только взрослый человек. Доверять эту работу детям – опасно!

Внимательно относитесь и к правилам эксплуатации газового оборудования: регулярно проверяйте тягу и проветривайте помещения. Помните, что при работающей газовой плите или газовой колонке окно должно быть приоткрыто. И ни в коем случае не используйте газовую плиту для обогрева!

Позаботьтесь и о безопасности своих детей. Как можно чаще напоминайте им об опасности игры с огнём. Научите детей правильно пользоваться бытовыми электроприборами. И главное – не оставляйте без присмотра, особенно малышей! Помните, именно вы в ответе за жизнь своего ребенка!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Социум
8 февраля 2020  19:00
Находясь на отдыхе, нередко под влиянием алкоголя, люди теряют бдительность, что приводит к печальным последствиям.
МЧС СО: Не забывайте о правилах безопасности в выходные дни
Находясь на отдыхе, нередко под влиянием алкоголя, люди теряют бдительность, что приводит к печальным последствиям.  Социум
128
8 февраля 2020  18:22
Количество жертв нового вида вируса превысило 700 человек. По данным властей Китая, заражены более 34 тыс. Главное — в материале РБК.
Китайский коронавирус. Самое актуальное на 8 февраля
Количество жертв нового вида вируса превысило 700 человек. По данным властей Китая, заражены более 34 тыс. Главное — в материале РБК.  Социум
162
8 февраля 2020  10:21
Samsung блокирует свои телевизоры в России
  Samsung блокирует свои телевизоры в России Компания порекомендовала пользователям проверять на коробках и корпусах телевизоров маркировку ЕАС.  Социум
242
Весь список

Здравоохранение
8 февраля 2020  09:44
Названы полезные свойства кофе
Названы полезные свойства кофе
Кофе содержит микроэлементы, витамины группы B и не теряет их даже при обжарке.  Здравоохранение
229
7 февраля 2020  11:50
В Самарской области обнаружен уже четвертый очаг заболевания бешенством
В Самарской области обнаружен уже четвертый очаг заболевания бешенством
В одном из частных подворий села Заволжье Приволжского района погибла от бешенства корова. Здравоохранение
221
6 февраля 2020  14:46
Операция прошла на высоком уровне, пациент доволен и чувствует себя хорошо.
В больнице им. Т.И.Ерошевского проведена операция пациенту из Италии
Операция прошла на высоком уровне, пациент доволен и чувствует себя хорошо.   Здравоохранение
361
Весь список
Новости медицины
29 января 2020  16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.
Российские ученые создали наноробота, убивающего раковые клетки
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.  Новости медицины
459
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
419
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15303
Весь список
Туризм
7 февраля 2020  10:54
Больше половины россиян отправятся отдыхать в Крым на поезде
Больше половины россиян отправятся отдыхать в Крым на поезде
При этом самолет выбрали только 16% опрошенных. Туризм
173
1 февраля 2020  09:53
С февраля изменятся правила получения шенгенских виз
С февраля изменятся правила получения шенгенских виз
Стоимость шенгенской визы не изменится для граждан России, а также для путешественников еще из 10 государств. Туризм
504
25 января 2020  10:40
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Китай
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Китай
При аннулировании тура путешественники могут претендовать на полный возврат средств. Туризм
531
Весь список
Образование
7 февраля 2020  14:31
Проектный офис предназначен для поддержки региональных инициатив студентов, ученых и жителей Приволжского федерального округа.
В СамГУПС открылся Проектный офис для реализации актуальных инноваций и инициатив
Проектный офис предназначен для поддержки региональных инициатив студентов, ученых и жителей Приволжского федерального округа.  Образование
289
7 февраля 2020  09:34
Самарский политех – в современных научных трендах
Самарский политех – в современных научных трендах
По итогам крупных федеральных грантовых конкурсов молодыми учеными СамГТУ реализуется 12 крупных проектов.  Образование
205
6 февраля 2020  13:39
Самарский политех провел Всероссийскую олимпиаду по химии
Самарский политех провел Всероссийскую олимпиаду по химии
Участниками испытаний стали старшеклассники области. Образование
248
Весь список

Культура
8 февраля 2020  19:25
Простота и изящество стиля этого ансамбля основываются на высочайшем уровне исполнительской техники в сочетании с глубиной и тактичностью интерпретации.
В Самарском художественном музее пройдёт концерт «Метаморфозы русской жизни»
 Простота и изящество стиля этого ансамбля основываются на высочайшем уровне исполнительской техники в сочетании с глубиной и тактичностью интерпретации.  Культура
122
7 февраля 2020  21:15
Народная артистка России Светлана Крючкова представит поэтический спектакль, созданный на основе писем, дневников и поэзии разных лет Давида Самойлова.
В Самарской филармонии представят поэтический спектакль «Пока в России Пушкин длится…»
Народная артистка России Светлана Крючкова представит поэтический спектакль, созданный на основе писем, дневников и поэзии разных лет Давида Самойлова.  Культура
312
7 февраля 2020  21:07
Конкурс проводится в память о Президенте Конкурса профессоре Иосифе Давыдовиче Кобзоне.
Студенты Самарского хореографического училища примут участие в международном конкурсе «DANCE MOSCOW»
Конкурс проводится в память о Президенте Конкурса профессоре Иосифе Давыдовиче Кобзоне.  Культура
292
Весь список
Мир домашних животных
19 ноября 2019  20:22
Значение ювелирных украшений с животными
 В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу.  Мир домашних животных
335
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15764
Весь список
Мода
7 февраля 2020  15:53
Женский трикотаж. Модные платья и рубашки
 Очень популярным предметом гардероба для многих женщин являются платье и рубашка.   Мода
45
29 января 2020  10:26
Как выбрать костюм ребенку на выпускной из детского сада?
 При подборе детского наряда в детский детсад потребуется придерживаться целым рядом отличительных черт, для того, чтобы торжественный вечер помнился, как... Мода
77
20 января 2020  07:43
Серебряные украшения – особенности
 Ювелирные изделия, выполненные из серебра, наделены свойством магнетизма.  Мода
119
Весь список

Видео
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
589
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
2385
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
917
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
1987
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1517
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
1116
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
1120
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1623
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1633
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1940
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
3062
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
3636
Весь список

Мероприятия
В Самарском художественном музее пройдёт концерт «Метаморфозы русской жизни»
Региональный оператор запускает сбор макулатуры в рамках благотворительной акции «Сдай макулатуру – сохрани лес»
В областной научной библиотеке исполнят Чайковского, Верди и Беллини
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Февраль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные