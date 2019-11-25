Каждый житель ПФО сможет выбрать лучшую театральную постановку в рамках окружного проекта «Театральное Приволжье»
25 ноября 2019 18:36
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Напомним, по итогам регионального этапа в Самарской области среди 20 самарских спектаклей вышли в финал два: «Аленький цветочек» (2-ой актерский курс ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт культуры») и «Тайна серого замка или каникулы с привидениями» (Детская школа искусств №6, г.о.Самара, образцовая эстрадная студия «Дорога добра»). Эти, а также записи всех спектаклей-финалистов из 14 субъектов ПФО, прошедших региональный отбор, опубликованы на официальном сайте фестиваля театральноеприволжье.рф. Теперь победителям регионального этапа предстоит побороться за победу в окружном этапе проекта.
Каждый житель ПФО может проголосовать за лучшую театральную постановку, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 350-35-43. Голосование начнется 29 ноября в 13.00 (мск) и продлится до 13.00 (мск) 30 ноября. Один номер — один голос за студенческий и один голос за школьный спектакль.
Учитывается голос, отданный при первом звонке. Для большей объективности и прозрачности конкурсного отбора действует правило – проголосовать можно за любую постановку, кроме спектакля своего региона. У каждого спектакля свой порядковый номер: от 1 до 14 у студенческих, от 15 до 28 у школьных.
Имена победителей станут известны 30 ноября во время онлайн-трансляции на официальном сайте фестиваля. В режиме онлайн зрители увидят подсчет и оглашение итогов голосования.
При формировании итоговых рейтингов в каждом регионе будет учтено также и мнение экспертного жюри. Оценки профессионалов будут суммированы с итогами народного голосования в соотношении 50 на 50.
Эксперты художественного совета Самарской области, также, как и их коллеги из других регионов Приволжского федерального округа, уже оценили спектакли, прошедшие региональные этапы, и сформировали свою рейтинговую таблицу школьных и студенческих театральных постановок, а также выразили мнение по поводу победителей номинаций «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучшая режиссёрская работа».
Так, в тройку лучших школьных спектаклей рейтинговой таблицы самарского жюри вошли: пластическая драма по мотивам сказки Г.Х.Андерсена «Гадкий Утенок» Саратовского театра-студии «Театралика»; «Сказка о Емеле-Лодыре» по пьесе В.Панфилова образцовой театральной студии «Пауза» г.Межгорье Республики Башкортостан; спектакль «Неужели меня нет?» детской театральной студии «Балаганчик» пос.Яйва Пермского края. Среди студенческих постановок лидируют: спектакль «Мой дедушка был вишней» по повести А.Нетти межвузовского студенческого театра «Абрикосовый сад» Чувашского государственного университета; спектакль по мотивам рассказов М.А.Булгакова «Записки юного врача» студенческого театра «Кириллица» Пензенского государственного университета и спектакль «Признание» по рассказам В.М.Шукшина авторского студенческого театра «17-я Скрипка» г.Перми.
Напомним, в состав художественного совета Самарской области окружного общественного проекта «Театральное Приволжье» вошли: председатель Самарского отделения общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей РФ» В.А.Гальченко; художественный руководитель ГБУК «Самарский академический театр драмы им. М.Горького» В.В.Гришко; главный режиссер ГБУК «Самарский академический театр драмы им. М.Горького» М.В.Лебедев; художественный руководитель ГБУК «Самарский театр юного зрителя «СамАрт» П.В.Маркелов; директор МБУК г.о. Самара «Театр драмы «Камерная сцена» С.Б.Рубина; заведующий кафедрой театральной режиссуры Самарского государственного института культуры, главный режиссер Самарского молодежного драматического театра «Мастерская» А.А.Мальцев; доцент кафедры театральной режиссуры театрального факультета Самарского государственного института культуры И.И.Добросолец; руководитель областного центра развития художественного образования «Центр социализации молодежи» Л.В.Карлинская; руководитель смены «Культурный БУМ!» Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга» С.В.Кривчиков; режиссер ГБУК «Самарский театр кукол» И.Н.Мокроусов.
Торжественная церемония награждения лауреатов фестиваля студенческих и школьных спектаклей ПФО, победителей в номинациях «Лучший режиссер», «Лучший актер» и «Лучшая актриса», и призеров конкурса афиш фестиваля состоится 16 декабря 2019 года в Нижнем Новгороде на сцене Нижегородского театра «Комедiя», передает пресс-служба облправительства.
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