Изменение схемы движения транспорта на ряде участков улиц Самары

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- ул. Фрунзе от ул. Комсомольская до ул. Некрасовская;- нечетная сторона ул. Чапаевская от ул. Комсомольская до ул. Венцека;- нечетная сторона ул. Молодогвардейская от ул. Комсомольская до ул. Венцека;- нечетная сторона ул. Самарская от ул. Пионерская до ул. Ленинградская;- ул. Комсомольская от ул. Фрунзе до ул. Молодогвардейская;- ул. Пионерская от ул. Фрунзе до ул. Самарская;- ул. Венцека от ул. Фрунзе до ул. Самарская;- ул. Некрасовская от ул. Фрунзе до ул. Галактионовская;- ул. Красноармейская от ул. Фрунзе до ул. Галактионовская;- четная сторона ул. Фрунзе от ул. Некрасовская до ул. Красноармейская в период с 15:00 до 21:00;- нечетная сторона ул. Фрунзе от ул. Некрасовская до ул. Красноармейская в период с 06:00 до 12:00.Обращаем внимание горожан на необходимость заблаговременно планировать маршрут следования и ориентироваться на знаки дорожного движения, передает пресс-служба горадминистрации.