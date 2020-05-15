«Говорит Дмитрий Шостакович». СОУНБ продолжает знакомить с виниловыми коллекциями из аудиофондов

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Гордостью аудиоколлекции является радиовыступление всемирно известного композитора, которое вышло в эфир 16 сентября 1941 года. Дмитрий Дмитриевич сообщал о начале создания Седьмой симфонии. Финал музыкального произведения, ставшего потом знаковым, создавался у нас в Куйбышеве (Самаре). Пятого марта 1942 года оркестр Большого театра под управлением Самуила Самосуда впервые исполнил Седьмую (Ленинградскую) симфонию на сцене нашего Театра оперы и балета. Заметим, что нашим землякам очень дорога связь Дмитрия Шостаковича с Куйбышевом: его именем названа улица в самом центре города, а сквер на главной площади, где установлен бронзовый памятник композитору, созданный народным художником СССР Зурабом Церетели, стал одной из любимых достопримечательностей самарцев.Записи из цикла «Говорит Дмитрий Шостакович»:- Из выступления по радио. Ленинград. 16.09.1941 г. В осенние дни 1941 г., когда гитлеровские армии вплотную подошли к Ленинграду и блокировали великий город, Д.Д. Шостакович с огромным напряжением физических и духовных сил писал Седьмую «Ленинградскую» симфонию. В кратком выступлении перед микрофоном Ленинградского радио он рассказывает о своей работе над партитурой симфонии. В его взволнованной речи звучит гордая вера в победу советского народа, страстный призыв к борьбе против агрессора.- Речь Д. Шостаковича при вручении ему Международной премии Мира. 04.09.1954 г.- Выступление на собрании Международной секции Союза композиторов СССР. Май 1955 г.- Интервью Д.Д. Шостаковича, данное Витольду Рудзинскому о фестивале «Варшавская осень». Варшава. Сентябрь 1959 г.- Слово о Двенадцатой Симфонии. 10.01.1962 г.- Выступление на торжественном открытии II Международного конкурса им. П.И. Чайковского. 01.04.1962 г.- Рассказ об Эдинбургском музыкальном фестивале. Союз Композиторов СССР. 15.10.1962 г.- Интервью о творческих планах композитора. 02.09.1963 г.- Слово о П.И. Чайковском в честь 125-летия со дня рождения композитора. 07.05. 1965 г.- Слово о Четырнадцатой симфонии. 21.06.1969 г.- Интервью с Ройялом Брауном. Нью-Йорк. 13.06.1973 г.- Радиоинтервью в Чикаго. 15.06.1973 г.- Речь на открытии V Съезда Союза композиторов. 02.04.1974 г.- Беседа с сыном, Максимом Шостаковичем. Январь 1975 г.Всего в аудиоцикл «Говорит Дмитрий Шостакович» входит 15 треков. Услышать выступления и беседы великого композитора можно будет на сайте СОУНБ по ссылке http://libsmr.ru/virtualexhibition, передает пресс-служба СОУНБ.