Головной офис «Линде Инжиниринг Рус» открыт в Самаре

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В пятницу, 25 октября, в самом центре Самары – в историческом здании бывшего Дома архиерейского подворья – открылся головной российский инжиниринговый офис немецкой компании Linde. Участие в торжественной церемонии приняли губернатор, старший вице-президент – руководитель департамента по глобальной реализации Linde AG (Линде АГ), уполномоченный Российско-Германской Внешнеторговой палаты в Приволжском федеральном округе – генеральный директор компании Linde Engineering gmbH Rus (Линде инжиниринг Рус)Здание на пересечение улиц Вилоновской и Галактионовской было построено в начале XX века. В нем располагались духовная консистория и правление епархии. После Октябрьской революции 1917 года постройки архиерейского подворья национализировали и передали Самарскому губернскому отделу народного образования. В них располагались школа №2, общежитие завода №24. С открытием индустриального института все постройки архиерейского подворья, а также здание духовной семинарии были переданы этому вузу. Уже в 1954 году здесь обосновалась сначала семилетняя татарская школа №13, затем – школа №3 Ленинского РОНО. В 1987 году объект передали институту культуры. Но из-за аварийного состояния его вскоре закрыли. Долгие годы он был заброшен.Сегодня здесь созданы максимально комфортные условия для работы. Напомним, реконструкция объекта культурного наследия регионального значения началась в 2017 году и завершилась в начале октября текущего года. Здание полностью привели в порядок: демонтированы пристрои и гаражи, усилены фундамент, несущие конструкции и перекрытия, обновлена кровля, восстановлен первоначальный фасад Дома архиерейского подворья. Часть средств инвестировала немецкая компания.Здание, где арендовал офис «Линде Инжиниринг Рус», – еще один пример системной работы Правительства региона по восстановлению заброшенных и недостроенных объектов под нужны крупных компаний и государственных учреждений. Только в этом году в Самаре был достроен и открылся «Дом правосудия», завершается строительство Шестого кассационного суда, который станет крупнейшим в стране. Теперь благодаря усилиям области и при участии ответственного бизнеса Дом архиерейского подворья обрел вторую жизнь.«Здесь соединилась история нашего города, Самарской земли и будущее нашего региона, нашей страны и всего мира, – отметил Дмитрий Азаров на церемонии открытия офиса. – Компания «Линде инжиниринг» – это мировой лидер внедрения инновационных подходов в разных сферах. И я очень рад, что головной офис будет работать именно в Самаре».Трудиться в головном российском офисе «Линде инжиниринг» в Самаре будут более 160 высококвалифицированных инженеров, при этом всего трое – иностранные специалисты, большинство – выпускники Самарского государственного технического университета. Им предстоит сопровождать проекты компании по всей России и в странах бывшего СССР.«Благодаря тому, что наши ведущие вузы региона готовят высококвалифицированных специалистов, у компании есть возможность черпать новые таланты, а значит – смелее внедрять инновации и заглядывать в будущее, сохраняя традиции и профессиональный подход», – уверен Дмитрий Азаров.Наряду с традиционными компетенциями в сфере авиационно-космической, машиностроительной отрасли, химии и нефтехимии, по мнению Губернатора, с помощью компании Линде регион сможет закрепить за собой еще одну очень важную компетенцию – инжиниринг. «Это направление крайне важное для нашего региона, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Мы имеем все возможности для того, чтобы обеспечить опережающее развитие Самарской области и всей страны», передает пресс-служба облправительства.