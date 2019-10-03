До 14 октября открыт отбор проектов по детскому отдыху и созданию инклюзивной среды для лиц с ОВЗ
3 октября 2019 19:04
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Отбор проводится в рамках реализации инициативы «100 лидеров развития социальной сферы».
«Мы ждем успешно реализуемые в регионах России практики организации детских путешествий: безопасные, дополняющие школьную программу и мотивирующие школьников на получение дополнительных знаний, позволяющие познакомиться с регионами России: узнавать о культуре и истории, научиться уважать традиции, поражаться промышленной мощью и восхищаться природными красотами, знакомиться с инновационными достижениями», — пояснила заместитель генерального директора АСИ Ольга Захарова.
Второе направление — социальная модель понимания инклюзии, при которой проблемы инвалидности понимаются не как проблемы здоровья отдельного человека, а как проблемы социальных барьеров, которые мешают «людям с особенностями» жить в обществе наравне с другими.
«Понимание инвалидности во многом изменилось за последние пятьдесят лет. Мы находимся на пороге изменений, происходит переход от медицинской модели инвалидности к социальной», — отметила Ольга Захарова.
Основные направления проектов:
«Детский отдых и культурно-познавательный туризм»
— тиражирование лучших практик организации детского отдыха и культурно-познавательного туризма, включая экологическое просвещение;
— практики организации школьных путешествий;
— инновационные программы детского развивающего отдыха;
— региональные и муниципальные практики создания благоприятных условий для развития и организации детского отдыха и туризма;
«Формирование инклюзивной среды для лиц с ОВЗ (не инфраструктурной) в различных организациях и учреждениях»
— проекты, направленные на социализацию и интеграцию лиц с ОВЗ;
— корпоративные обучающие программы для сотрудников, направленные на повышение уровня осведомленности в вопросах инклюзии;
— практики организации тактичного и безопасного обслуживания лиц с ОВЗ, обеспечивающие их максимальный уровень независимости и самостоятельности;
— организационные и технические решения, обеспечивающие доступность предоставляемых услуг и мероприятий всеми типами и видами организаций и учреждений;
— решения и элементы визуальной поддержки, которые помогают лицам с особенностями взаимодействовать с окружающим миром, формировать уверенность в себе, получать позитивные ожидания, используя возможность предварительного просмотра (например, социальная история);
— общие методы адаптации контента, сайта, социальных сетей и другой информации для обслуживания лиц с ОВЗ (как адаптировать контент, каким сделать информацию и событие доступными);
— просветительская деятельность, направленная на предотвращение буллинга в инклюзивной среде, повышение толерантности, разрушение барьеров в общении с лицами с ОВЗ;
— практики обеспечения участия лиц с особенностями в массовых мероприятиях, передает пресс-служба облправительства.
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Комментарии
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Отбор проводится в рамках реализации инициативы «100 лидеров развития социальной сферы». Социум
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