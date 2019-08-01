Дмитрий Азаров принял участие в торжествах по случаю 265-летия Серафима Саровского

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Село Дивеево Нижегородской области в эти дни стало центром притяжения паломников со всей России: здесь проходят Дни памяти Серафима Саровского. В четверг, 1 августа, на торжества прибыл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В мероприятиях участие приняли Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, Глава Нижегородского региона Глеб Никитин.Напомним, что в этом году исполняется 265 лет со дня рождения преподобного Серафима Саровского, мощи которого находятся в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре. Сегодня, в день второго обретения мощей святого, Патриарх отслужил литургию на Соборной площади монастыря.В Благовещенском соборе совместно с Его Святейшеством Дмитрий Азаров принял участие в создании мозаики из смальты. Кроме того, Губернатор обсудил с Патриархом вопросы духовно-исторического наследия губернии, а также его визит в Самарскую область, который ожидается на Рождество Богородицы. В рамках поездки Патриарх планирует провести богослужение в Софийском соборе на 4-й очереди набережной Самары. Напомним, храм открыл свои двери для прихожан осенью прошлого года.Сегодня же Полномочный представитель Президента и Патриарх Кирилл обсудили актуальные для регионов ПФО вопросы духовно-нравственной сферы. Игорь Комаров рассказал о развитии православных образовательных учреждений и молодежных православных организаций. Одно из таких уникальных учреждений находится в Тольятти, где уже продолжительное время работает комплекс православных учебных заведений: гимназия, училище и институт.«Мы продолжим поддерживать эти проекты. Убежден, что при вашей поддержке они смогут стать примерами для всей России», – отметил Игорь Комаров, обращаясь со словами благодарности к Его Святейшеству, передает пресс-служба облправительства.