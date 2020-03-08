Дмитрий Азаров поздравил самарчанок с Международным женским днем

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В нашей стране, в Самарской области к этому празднику всегда относились с особым чувством, в котором соединяются огромное уважение, благодарность и любовь к женщине – матери, спутнице жизни, хранительнице домашнего очага, самому близкому человеку, который всегда поддержит в трудную минуту, даст мудрый совет, поможет сохранить уверенность в своих силах.Мы не устаем восхищаться вашим терпением, душевной чуткостью, красотой и, конечно, вашим деятельным участием в жизни общества. Сегодня трудно представить себе сферу деятельности, где бы женщины ни были успешными. С присущей вам интуицией, житейской мудростью, способностью к разумным компромиссам вы активно участвуете в политических процессах, занимаетесь бизнесом, наукой, государственной деятельностью. Вам покоряются даже традиционно мужские профессии, требующие решительности, выдержки, недюжинной силы воли и умения оперативно принимать решения в самой сложной остановке.Вы можете все! Но самое главное, что подвластно только женщине – давать жизнь. Это бесценный дар материнства, перед которым преклоняемся мы, мужчины. Для каждого человека семья – это главная, базовая ценность, и поэтому поддержка семьи, создание условий для ее благополучия и развития всегда остаются в приоритете властей всех уровней.По инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина в стране реализуются национальные проекты, направленные на сбережение народа, повышение уровня и качества жизни наших граждан. Комплекс мер поддержки семей предложен главой государства в Послании. В нашем регионе действуют дополнительные меры поддержки семей с детьми, защиты матери и ребенка. С начала года мы вручаем подарочные наборы для первенцев «Наше сокровище». Мы и впредь будем стремиться к тому, чтобы каждая семья чувствовала поддержку и защиту.Дорогие женщины! Позвольте поблагодарить вас за самоотверженный труд и заботу о подрастающем поколении, за вашу неиссякаемую доброту, сердечность и душевную щедрость, которые делают наш мир светлее и совершеннее.От всей души желаю вам праздничного настроения, цветов, улыбок, счастья и любви! Крепкого здоровья, оптимизма, благополучия Вам и Вашим близким!Губернатор Самарской области Д.И.Азаров"