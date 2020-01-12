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Новости /  Общество /  Социум  

Дмитрий Азаров посетил Центр помощи детям "Единство" в Тольятти

12 января 2020 15:38
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Приехать в гости губернатора пригласил воспитанник Никита Хубларян, с которым глава региона познакомился в ходе акции «Елка желаний».
Воскресный день губернатор начал в Тольятти. Он посетил Центр помощи детям оставшимся без попечения родителей "Единство". Приехать в гости губернатора пригласил воспитанник Никита Хубларян, с которым глава региона познакомился в ходе акции «Елка желаний».

В прошлом году детский дом отпраздновал 55-летний юбилей. Сейчас здесь воспитывается 76 детей и подростков. На базе Центра "Единство" сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, педагоги постарались создать по-настоящему домашний уют и теплоту.

У ребят - современные комнаты, спортзал, игровые, а также целый ряд мастерских. "Путёвку в жизнь" подросткам дают курсы профессиональной подготовки учебного центра "Академия" по специальностям: парикмахер, кулинар, мастер по маникюру, повар, столяр,плотник по сбору мебели, швея, киномеханик.

На базе Центра работают столярная мастерская, швейная, кулинарная, парикмахерская и художественная студии. В 2018 году под патронатом ведущей
ГТРК «Самара» Инессы Панченко была организована телестудия  "TvE".

Ребята встретили  Дмитрия Азарова творческими номерами.

"Я очень рад, что сегодня мы можем увидеться, я могу познакомиться с вашим красивым и уютным домом, узнать о ваших делах и планах. Знаю, что планов у вас много", - сказал губернатор, приветствуя воспитанников и педагогов "Единства".

«Здесь такие замечательные творческие ребята, такие педагоги - просто удовольствие послушать вас! - подчеркнул губернатор. - То, как вы поддерживаете всех, кто был на сцене, говорит о том, что в каждом из вас есть творческое начало, желание сделать что-то полезное для людей, для мира»
 
Дмитрий Азаров поблагодарил педагогов центра за профессионализм, душевную теплоту, любовь, которую они дарят детям. Многие воспитанники уже выросли и сами влились в педагогический коллектив. «Это говорит о том, что что те подходы, которые заложены в центре сохраняются и передаются, и уже у выпускников появляется желание внести свой вклад в воспитание будущих поколений. Это очень важно»,- отметин Дмитрий Азаров. 

Воспитанники центра провели  экскурсию и показали губернатору, чем сегодня живет Центр.

В столярной Губернатору ребята рассказали, как сами плотничают и создают деревянные изделия. Дмитрий Азаров помог воспитанникам сделать скворечник. Свои изделия дети, в том числе, дарят ветеранам Великой Отечественной. Губернатор подчеркнул, как это важно - помогать ветеранам.

Глава региона напомнил, что 2020 год Президентом страны Владимиром Путиным объявлен Годом Памяти и Славы.

"Победа нашего народа в Великой Отечественной войне далась очень тяжело, с большими потерями. Но эта Победа, память и гордость с нами сегодня, все это в наших сердцах. Я очень рад узнать, что вы так бережно относитесь к памяти о тех суровых и великих годах, уделяете большое внимание ветеранам и заботитесь о них. Это самое важное, что мы можем сделать для них», - сказал Дмитрий Азаров ребятам.

В Центре "Единство" развито гражданско-патриотическое воспитание: работает музей Боевой Славы, ведется работа поискового отряда, работает военно-патриотический клуб юных пограничников "Боевой расчет", военно-патриотический клуб "Полицейский патруль".

В 2015 году Российский оргкомитет под руководством Президента РФ Владимира Путина наградил коллектив детского дома "Единство" памятной медалью "70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г." Эта награда очень дорога коллективу и воспитанникам.

"Ребята ездят к ветеранам, ухаживают за могилами, ставят столбы вместе с наставниками-пограничниками, они посещают семьи погибших в горячих точках", - рассказала директор Лариса Юмашева.

Большое впечатление на Губернатора произвел музей Боевой Славы.

Музей посвящён как памяти о Великой Отечественной войне, так и героям, которые защищали нашу страну в разные периоды.

Самые памятные экспонаты - гармонь ветерана, с контрой он прошёл войну и которая играла в честь Великой Победы под стенами Рейхстага, а также боевое знамя, подаренное ветераном Афганской войны. Воспитанники центра хранят память о Герое России Магомеде Нурбагандове. Его подвиг глубоко тронул ребят, они написали его семье и с тех пор постоянно общаются. Родственники передали музею форму Магомеда.

"Музей у вас замечательный. Молодцы, что так относитесь к памяти о героях", - похвалил ребят глава региона и пригласил их 9 мая посетить парад в Самаре в честь 75-летия Великой Победы, а также подарил юнармейцам "Единства" сертификат на посещение подмосковного парка "Патриот".

В кулинарной мастерской Губернатора угостили пирожками и блинами, которые испекли воспитанники детдома. Дмитрию Азарову также рассказали, что в центре реализуется проект «Наставничество», в котором участвуют многие крупные предприятия — ОАО «АВТОВАЗ», ПАО «Сбербанк РФ», Самарская региональная общественная организация «Центр военно-патриотического воспитания «КОНТИНГЕНТ», Добровольное общество ветеранов пограничных войск КГБ СССР «Боевой расчет».

Благодаря наставникам воспитанники учреждения ежегодно участвуют в различных конкурсах и фестивалях. Так в 2019 году Никита Хубларян стал победителем конкурса «Стипендиальная Программа Ротари-клуба Тольятти». Также в числе достижений Никиты — съёмки в Самарском сериале, театральные гастроли по России. «Считаю, что подростковый возраст нужно посвятить саморазвитию и самореализации», — считает юноша.

Губернатор посетил рождественскую ёлку в детдоме и концерт, который устроили воспитанники «Единства». Глава региона поздравил ребят с прошедшими новогодними праздниками и пригласил их посетить парад в Самаре в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также подарил детдому сертификат на посещение подмосковного парка «Патриот». Под рождественской елкой каждого из ребят ждали подарки от Главы региона. В ответ воспитанники «Единства» подарили Дмитрию Азарову сделанные своими руками часы и подушку, сшитую ребятами в швейной мастерской центра.






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Комментарии


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