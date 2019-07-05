Детский омбудсмен рассказала о судьбе дочерей Луизы Хайруллиной

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«Насколько я знаю, дети привезены в Уфу или подъезжают к Уфе. Дедушка в сопровождении органов опеки города Салавата уже находится столице Башкирии. Я думаю, что сегодня дети будут переданы ему, потому что для этого есть все основания — оформлена временная опека», — сообщила Милана Скоробогатова.По словам омбудсмена, детям будет оказана вся необходимая помощь.«Специалисты ждут их, медики и психологи будут закреплены за семьей. В зависимости от задач, которые будут поступать, привлечем специалистов», — пояснила Уполномоченная по правам ребенка, добавив, что состояние детей оценят после передачи временному опекуну.Власти г.Салавата, где проживала семья, готовы обеспечить летний отдых девочек, потому что основная задача на сегодня — «создать хорошую, здоровую детскую среду, которая обеспечила бы им нормальное хорошее состояние».Как ранее сообщал РБК Уфа, сотрудница банка Луиза Хайруллина, похитившая более 20 миллионов рублей, задержана в Казани. По данным российского МВД, кассир вместе с семьей скрывалась от следствия на съёмных квартирах. Устанавливается местонахождение похищенных денежных средств.27 мая представитель коммерческого учреждения заявил в полицию о пропаже денег из кассы. Подозреваемая в хищении 36-летняя сотрудница банка Луиза Хайруллина скрылась вместе с супругом и двумя несовершеннолетними детьми. Заочно суд определил ей меру пресечения в виде ареста. Расследование уголовного дела продолжается при оперативном сопровождении регионального УФСБ.Фото из открытых источников