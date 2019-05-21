Чтобы не испортить себе отдых – ознакомьтесь с таможенными правилами перемещения товаров через воздушную границу
21 мая 2019 17:20
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В начале программы «Региональное вещание» Антонов рассказал, что за 5 неполных месяцев текущего года в таможенном отношении было оформлено 1200 воздушных судов международной перевозки. Общее количество лиц, пересекших таможенную границу через пункт пропуска Аэропорт Самара, составило 105000 человек.
Значительную часть пассажиров составляют туристы, направляющиеся на отдых и возвращающиеся с отдыха.
Он отметил, что ежегодно с ростом количества туристов и растет количество нарушений таможенного законодательства особенно гражданами, которые прилетают с отдыха. Количество правонарушений за 4,5 месяца 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличилось в 4 раза и составляет 245 случаев, тогда как в прошлом году их было 64. Основную массу выявленных нарушений составляет превышение установленных норм беспошлинного ввоза алкогольных напитков и табачных изделий, а также попыток ввоза на таможенную территорию предметов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации относятся к оружию: это кастеты,
телескопические дубинки, охотничьи ножи и т.д. Заморские продавцы уверяют наших соотечественников, что это всего лишь сувенир. За нарушения таможенных правил возбуждаются административные дела. Нарушителям грозит штраф, зачастую с конфискацией предмета нарушения.
В ходе передачи прозвучало много вопросов, которые касались деятельности таможенников в Аэропорту Курумоч. «Скоро наступает время
Хаджа, - начала свой вопрос ведущая программы Венера Рамазанова. - Это важное событие в жизни мусульманина. Поездка в Мекку – это всегда особенный трепет и душевный настрой. К этому добавляется и естественное волнение, которое так или иначе испытывает каждый, пересекающий границу и проходящий таможенный контроль. Среди наших жителей, наверняка, будут паломники. Есть ли какие-то особенные рекомендации нашим жителям по пересечению границы?»
«Ежегодно через международные аэропорты Приволжского региона несколько тысяч паломников отправляются в Мекку и Медину для совершения Хаджа. Мы рекомендуем обратить особое внимание на следующие аспекты: перемещение наличной валюты,
сильнодействующих лекарственных средств, ввоза на таможенную территорию другой страны культурных ценностей, которыми могут оказаться предметы религиозного культа. Паломникам также необходимо обратить особое внимание на то, что в соответствии с
законодательством ЕАЭС, печатные и аудиовизуальные материалы, содержащие призывы к осуществлению экстремисткой и
террористической деятельности или публичное оправдание терроризма, запрещены для перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза».
Жители Самары звонили в прямой эфир и задавали интересующие их вопросы. Будущих туристов интересовало, например, что нужно знать обычному человеку, отправляясь за границу? Какие нормы ввоза-вывоза товаров существуют? В каких случаях нужно выбрать красный коридор, а в каких случаях зеленый? На все вопросы прозвучали подробные ответы.
Антон Антонов, заканчивая прямой эфир, выразил благодарность коллективу ГТРК Самара за приглашение на передачу: «Такие встречи очень полезны для жителей нашего города, поскольку они крайне информативны. Прекрасно, что у нас есть такая возможность донести до путешественников особенности пересечения воздушной границы. А они в свою очередь могут в прямом эфире задать любой вопрос, касающейся нашей деятельности. Надеемся, что люди будут больше уделять внимание подготовке к путешествиям и начнут именно с ознакомления с таможенными правилами».
Самарские таможенники рекомендуют: прежде чем отправится за границу, необходимо внимательно изучить установленные ограничения и запреты. Причем, как, установленные в рамках Евразийского экономического союза, так и действующие в стране прилета. По всем вопросам консультирования и информирования Вы можете обратиться в Самарскую таможню по следующим номерам телефонов: (846) 933-73-32, 933-73-49. Если не успели это сделать заранее, вы можете ознакомиться с ними непосредственно в международном аэропорту в информационной зоне. Она расположена непосредственно перед зоной таможенного контроля, передает пресс-служба Самарской таможни.
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