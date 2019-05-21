Чтобы не испортить себе отдых – ознакомьтесь с таможенными правилами перемещения товаров через воздушную границу

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В начале программы «Региональное вещание» Антонов рассказал, что за 5 неполных месяцев текущего года в таможенном отношении было оформлено 1200 воздушных судов международной перевозки. Общее количество лиц, пересекших таможенную границу через пункт пропуска Аэропорт Самара, составило 105000 человек.Значительную часть пассажиров составляют туристы, направляющиеся на отдых и возвращающиеся с отдыха.Он отметил, что ежегодно с ростом количества туристов и растет количество нарушений таможенного законодательства особенно гражданами, которые прилетают с отдыха. Количество правонарушений за 4,5 месяца 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличилось в 4 раза и составляет 245 случаев, тогда как в прошлом году их было 64. Основную массу выявленных нарушений составляет превышение установленных норм беспошлинного ввоза алкогольных напитков и табачных изделий, а также попыток ввоза на таможенную территорию предметов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации относятся к оружию: это кастеты,телескопические дубинки, охотничьи ножи и т.д. Заморские продавцы уверяют наших соотечественников, что это всего лишь сувенир. За нарушения таможенных правил возбуждаются административные дела. Нарушителям грозит штраф, зачастую с конфискацией предмета нарушения.В ходе передачи прозвучало много вопросов, которые касались деятельности таможенников в Аэропорту Курумоч. «Скоро наступает времяХаджа, - начала свой вопрос ведущая программы Венера Рамазанова. - Это важное событие в жизни мусульманина. Поездка в Мекку – это всегда особенный трепет и душевный настрой. К этому добавляется и естественное волнение, которое так или иначе испытывает каждый, пересекающий границу и проходящий таможенный контроль. Среди наших жителей, наверняка, будут паломники. Есть ли какие-то особенные рекомендации нашим жителям по пересечению границы?»«Ежегодно через международные аэропорты Приволжского региона несколько тысяч паломников отправляются в Мекку и Медину для совершения Хаджа. Мы рекомендуем обратить особое внимание на следующие аспекты: перемещение наличной валюты,сильнодействующих лекарственных средств, ввоза на таможенную территорию другой страны культурных ценностей, которыми могут оказаться предметы религиозного культа. Паломникам также необходимо обратить особое внимание на то, что в соответствии сзаконодательством ЕАЭС, печатные и аудиовизуальные материалы, содержащие призывы к осуществлению экстремисткой итеррористической деятельности или публичное оправдание терроризма, запрещены для перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза».Жители Самары звонили в прямой эфир и задавали интересующие их вопросы. Будущих туристов интересовало, например, что нужно знать обычному человеку, отправляясь за границу? Какие нормы ввоза-вывоза товаров существуют? В каких случаях нужно выбрать красный коридор, а в каких случаях зеленый? На все вопросы прозвучали подробные ответы.Антон Антонов, заканчивая прямой эфир, выразил благодарность коллективу ГТРК Самара за приглашение на передачу: «Такие встречи очень полезны для жителей нашего города, поскольку они крайне информативны. Прекрасно, что у нас есть такая возможность донести до путешественников особенности пересечения воздушной границы. А они в свою очередь могут в прямом эфире задать любой вопрос, касающейся нашей деятельности. Надеемся, что люди будут больше уделять внимание подготовке к путешествиям и начнут именно с ознакомления с таможенными правилами».Самарские таможенники рекомендуют: прежде чем отправится за границу, необходимо внимательно изучить установленные ограничения и запреты. Причем, как, установленные в рамках Евразийского экономического союза, так и действующие в стране прилета. По всем вопросам консультирования и информирования Вы можете обратиться в Самарскую таможню по следующим номерам телефонов: (846) 933-73-32, 933-73-49. Если не успели это сделать заранее, вы можете ознакомиться с ними непосредственно в международном аэропорту в информационной зоне. Она расположена непосредственно перед зоной таможенного контроля, передает пресс-служба Самарской таможни.