Более 2 тысяч полицейских обеспечат безопасность жителей Самарской области в период новогодних и рождественских праздников

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Открывая совещание, губернатор отметил, что ситуация в сфере противодействия терроризму находится под постоянным контролем государства. Борьба ведется как на внутреннем контуре, так и на внешнем.Напомним, на пленарном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ 28 ноября Президент России Владимир Путин особое внимание обратил на выявление и ликвидацию международных террористических группировок, их баз, источников финансирования.«Работа требует от нас постоянной бдительности, высочайшей организованности и четкого взаимодействия, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Особое внимание необходимо обратить на активизацию профилактической работы и организацию ситуационного реагирования на возникающие вызовы».Особое внимание участники заседания уделили вопросу безопасности жителей Самарской области в период проведения массовых новогодних и рождественских праздников. Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД России по Самарской области Юрий Дмитриев отметил, что в регионе в новогодние каникулы запланировано проведение более 260 массовых мероприятий, участие в которых по предварительным данным примут более 50 тысяч человек. Еще столько же жителей губернии ожидается на торжествах и рождественских богослужениях. Они пройдут в 298 храмах области. В связи с этим во всех местах проведения массовых мероприятий будут установлены барьеры безопасности, пункты досмотра граждан, контрольно-пропускные пункты. Всего в праздничные дни будет задействовано более 2 тысяч сотрудников органов внутренних дел.По словам заместителя начальника областного главка, предусмотрен комплекс мер по предотвращению террористических актов в местах массового скопления людей. «К выполнению поставленных задач мы полностью готовы», – подчеркнул Юрий Дмитриев.Кроме того, силами оперативных подразделений реализуется комплекс поисковых и профилактических мероприятий, принимаются меры по обеспечению сохранности декоративных сооружений, установленных к праздникам в городах и районах губернии. Также, проводятся инструктажи сотрудников сторожевой охраны и частных охранных предприятий на предмет незаконной вырубки хвойных деревьев, принимаются меры по предотвращению незаконной торговли пиротехникой, разрабатываются схемы подъездных путей и пешеходных маршрутов к местам народных гуляний.Глава региона отметил, что работа по обеспечению безопасности граждан в период новогодних праздников ведется ежегодно и хорошо знакома профильным ведомствам, и призвал участников совещания к четкому взаимодействию при решении поставленных задач, передает пресс-служба облправительства.