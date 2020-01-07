Губернатор Дмитрий Азаров поздравил всех православных христиан Самарской области с Рождеством Христовым

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Этот великий светлый праздник наполняет наши сердца радостью и добротой, обращая нас к непреходящим ценностям — любви к ближнему, милосердию, состраданию, глубокому уважению к многовековой истории и культуре Российского государства, традиционным духовным основам.Русская Православная Церковь занимает в жизни нашего народа особое место. Она всегда объединяла людей, побуждала к самосовершенствованию, доброте, а в трудные времена — к защите Родины от врага. Высокий авторитет Церкви, ее огромное влияние на наших соотечественников неоспоримо и сегодня.Всем самарцам памятен визит в регион Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, ставший для губернии знаковым и поистине историческим событием. Этот визит воодушевил верующих и еще раз напомнил нам о том, что в опоре на традиционные духовно-нравственные ценности — залог нашего успешного движения вперед.Дорогие друзья! Уверен, что ваша созидательная энергия, трудолюбие, патриотизм и впредь будут способствовать поддержанию мира и согласия в нашей многонациональной губернии, опережающему развитию Самарской области, укреплению нашей великой Родины — России.От всей души желаю всем православным христианам, живущим в Самарской области, крепкого здоровья, неубывающих душевных сил, мира, любви и праздничного настроения!Губернатор Самарской области Д.И.Азаров"Сегодня ночью Дмитрий Азаров вместе с земляками встретил Рождество Христово в Софийском соборе.Напомним, Софийский собор в ходе своего Архипастырского визита в сентябре 2019г. освятил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.