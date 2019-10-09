В двух детских садах Новокуйбышевска открываются новые ясельные группы

60

10 октября в 9.00 в структурном подразделении «Детский сад «Ежик» ГБОУ ООШ № 6г. Новокуйбышевска (ул. Нефтепроводчиков, д. 13) и в 9.30 в структурном подразделении «Детский сад «Терем-теремок» ГБОУ ООШ №21 г. Новокуйбышевска (ул. Дзержинского, 43 Г) состоится открытие групп для детей раннего возраста.В новых яслях созданы все условия, соответствующие требованиям безопасности и возрастным особенностям детей.Задача создания ясельных групп в детских садах решается в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей» нацпроекта «Демография», реализуемого по инициативе Президента России Владимира Путина.Фото pixabay.com