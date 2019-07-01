В Самарской области появились «пасхальные» выплаты для мужчин
1 июля 2019 11:50
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Многодетные отцы в 63-м регионе смогут получать по 1500 рублей к Пасхе. Об этом говорится в приказе Министерства социально-демографической политики области.
— Выплаты смогут получать отцы, воспитывающие троих и более несовершеннолетних детей без матери, — значится в документе.
Раньше на такие выплаты имели право семьи, воспитывающие четырех и более несовершеннолетних детей, и одинокие матери, воспитывающие двух и более несовершеннолетних детей.
Как объясняли чиновники, если многодетная семья или одинокая мать ежемесячно получают пособия на детей в размерах 300, 380, 400, 480, 500, 560 или 660 рублей, то выплату к Пасхе им назначат автоматически. В остальных случаях гражданам необходимо обратиться в органы соцзащиты, пишет 63.ру.
pixabay.com
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