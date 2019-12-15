В Самаре состоялось совещание по вопросам пожарной безопасности образовательных учреждений в зимний период
15 декабря 2019 10:27
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От Главного управления МЧС России по Самарской области совещание проводили заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Олег Очеретенко и начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Самара Алексей Мамыкин, сообщает облМЧС.
Алексей Сергеевич подчеркнул, что обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений находится под пристальным вниманием МЧС России.
За период 2018-2019 года, на объектах образовательных организаций, Самары произошло 4 пожара.
Из статистики следует, что в 2018 году произошло 2 таких пожара в обоих случаях которых, причиной стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. На пожарах никто не пострадал. Еще два пожара произошло в текущем году из-за неосторожного обращения с огнём и аварийного режима работы электрооборудования.
Самый крупный по площади пожар произошел 27 октября 2018 года в учебном классе школы № 28, расположенной по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, 115. Площадь пожара составила 200 м2.
Что касается профилактических мероприятий, то в отношении объектов образования в 2019 году было проведено 185 проверок, из них 26 проверок в отношении объектов высшего образования, выдано 12 предписаний об устранении нарушений требований пожарной безопасности. Общее количество выявленных нарушений составило 189. Составлено 18 протоколов об административных правонарушениях в отношении юридических и должностных лиц.
В ходе совещания Алексей Сергеевич остановился на общей статистики пожаров. Он озвучил, что за истекший период 2019 года на территории областной столицы произошло 2697 пожаров, на которых погибло 34 человека, получили травмы 61 человек.
Основные нарушения требований пожарной безопасности - неисправность или отсутствие автоматической пожарной сигнализации, а также нарушение содержания путей эвакуации (отделка горючими материалами, загромождение, закрытые двери эвакуационных выходов, отсутствие знаков пожарной безопасности и планов эвакуации).
Ежегодно с наступлением осенне-зимнего периода, в связи с сезонным понижением температур, количество пожаров увеличивается по причинам аварийного режима работы электрооборудования и электропроводки, нарушения правил эксплуатации электронагревательных приборов и теплогенерирующих установок.
В ходе мероприятия был затронут ряд вопросов, подготовленных в результате анализа обстановки с пожарами и их последствиями на территории городского округа Самара:
наличие необходимого количества первичных средств пожаротушения;
проведение проверок работоспособности систем автоматической противопожарной защиты;
увеличение количества дежурного персонала в ночное время в период аномально низких температур, а также в праздничные и выходные дни
обеспечение доступа должностным лицам, ответственным за обеспечение пожарной безопасности, дежурному персоналу и пожарным подразделениям в закрытые помещения в случае чрезвычайной ситуации (наличие на объекте запасного комплекта ключей от всех помещений);
ввиду приближающихся новогодних и рождественских праздников, перед началом каждого праздничного мероприятия проведение целевых инструктажей с ответственными должностными лицами и персоналом.
В преддверии новогодних праздников, напомним, что существуют правила установки Новогодних елок на объектах с массовым пребыванием людей, согласно которых новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков.
На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия.
При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.
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