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В Кадастровой палате подвели итоги дачной горячей линии

31 мая 2019 09:38
286
В Кадастровой палате подвели итоги дачной горячей линии
Эксперты назвали топ вопросов дачников.

Федеральная кадастровая палата в рамках Всероссийской недели правовой помощи владельцам загородной недвижимости провела «горячие линии» и дни открытых дверей во всех региональных филиалах. Эксперты по всей стране провели тысячи консультаций и ответили на вопросы владельцев приусадебных участков.
По всей стране за консультациями к специалистам обратились около пяти тысяч человек. Жители Самарской области проявили себя как особенно активные граждане, именно в нашей губернии (наряду с Астраханским, Брянским, Нижегородским, Орловским, Саратовским регионами, Москвой и Санкт-Петербургом) за информацией к экспертам обратилось больше всего граждан. Наибольшее количество вопросов, как, впрочем, и по всей стране, у самарцев вызывает тема «дачной амнистии» (около 31% от общего количества поступивших вопросов в РФ, и 45% от поступивших вопросов в Самарской области). На втором месте по популярности у россиян оказался вопрос о необходимости оформления хозяйственных построек: сараев, теплиц и пр. (около 22% от всего количества обращений). Тут самарцы отличились, как показала региональная статистика обращений, кроме «дачной амнистии» их чаще всего интересовал механизм получения невостребованных документов в отношении объектов недвижимости (около 20% обращений).

Весомую долю заняли вопросы по теме вступившего в силу закона «о садоводстве и огородничестве»: можно ли прописаться в садовом доме и как перевести его в жилой. Интересует людей тема определения кадастровой стоимости и расчета налога на имущество, а также процедура оспаривания кадастровой стоимости объектов недвижимости (в совокупности около 14% от всех обращений в РФ и 15% в Самарской области).
Ещё один популярный для владельцев загородной недвижимости вопрос – необходимость уточнения границ земельного участка и получение детальных рекомендаций, как обезопасить сделки с загородной недвижимостью.
Как отметил глава Федеральной кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов, изменения «дачного» законодательства породило вопросы со стороны граждан, поэтому проведение единой недели консультаций помогло многим дачникам получить ответы на конкретные «личные» вопросы. Директор Кадастровой палаты по Самарской области Андрей Жуков отметил, что в нашем регионе возможность получить личную консультацию имели как жители областного центра, так и отдалённых районов: «В Самарской области мы организовали Единый день правовой помощи владельцам загородной недвижимости, в этот день граждане могли обратиться с вопросами как в центральный офис в Самаре, так и во все наши территориальные отделы, находящиеся практически во всех муниципалитетах региона».

По словам руководителя Кадастровой палаты по Самарской области, при совершении операций с недвижимостью получение квалифицированной консультации имеет особое значение: это помогает снизить число решений о приостановлении или отказе в постановке недвижимости на кадастровый учет, и даёт гражданам возможность обезопасить себя от проведения непрозрачных сделок.


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