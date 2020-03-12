Я нашел ошибку
Главные новости: 
Патриот – это тот, кто всегда со своей страной, кто готов в любой момент подставить плечо, стать опорой для нации».
Воспитание будущих патриотов нашей страны – это задача не только семейная, но и вузовская
Первые рейды пройдут по автостоянкам вблизи крупнейших торговых центров Самары.
«ЭнергосбыТ Плюс» использует комплекс «Мобильный пристав» для поиска злостных неплательщиков
В Самарской области отменен транспортный налог для автомобилей на метане
В Самарской области отменен транспортный налог для автомобилей на метане
В ОАО РЖД создан штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса
В ОАО «РЖД» создан штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса
Охранную зону для исторического центра Самары разработают к концу года
Охранную зону для исторического центра Самары разработают к концу года
В Чапаевске возбудили дело о нападении собак на ребенка
В Чапаевске возбудили дело о нападении собак на ребенка
На Самарском заводе электромонтажных изделий увеличилась выработка выпускаемой продукции
На Самарском заводе электромонтажных изделий увеличилась выработка выпускаемой продукции
В России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в других странах
В России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в других странах
сегодня  Четверг, 12 марта, 14:21
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +9 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 12/03:
USD 71.47
-0.55
EUR 81.02
-0.84
Новости /  Общество /  Социум  

Самарцы смогут задать вопрос судебному приставу или начальнику отдела

12 марта 2020 09:52
146
Самарцы смогут задать вопрос судебному приставу или начальнику отдела
В ведомстве пройдет День единого приема граждан. 

26 марта 2020 года в Управлении ФССП России по Самарской области и его структурных подразделениях пройдет День единого приема граждан.
26 марта 2020 года с 14:00 до 20:00 во всех структурных подразделениях Управления Федеральной службы судебных приставов пройдет День единого приема граждан.
Прием граждан по вопросам, касающимся исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также обеспечения установленного порядка деятельности судов будет проводиться в здании Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Урицкого,
д. 17, и в отделах судебных приставов Самарской области (сведения о структурных подразделениях размещены на официальном Интернет – сайте УФССП России по Самарской области в разделе «Руководство структурных подразделений»: http://r63.fssprus.ru/rukovodstvo_strukturnykh_podrazdelenijj/).

Вход в здания осуществляется строго при предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорт), и документа, подтверждающего его полномочия.
При необходимости гражданам будет оказана юридическая помощь.
Записаться на прием можно по телефонам: 8 (846) 263-65-65 и 8 (846) 266-38-71.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Социум
12 марта 2020  12:36
В Самаре появятся новые места в детских дошкольных учреждениях
В Самаре появятся новые места в детских дошкольных учреждениях
В этом году откроют три детских сада. Социум
80
12 марта 2020  11:29
12 марта Самарская область отмечает 155-летие открытия первого в России губернского Земского собрания
12 марта Самарская область отмечает 155-летие открытия первого в России губернского Земского собрания
Самарская Губернская Дума стала реальной площадкой для открытого диалога власти и общества. Социум
127
12 марта 2020  10:24
В ходе Мобильного розыска в Самарской области взыскали свыше 216 тысяч рублей
В ходе «Мобильного розыска» в Самарской области взыскали свыше 216 тысяч рублей
Всего в рамках акции в регионе было проверено 739 автомобилей. Социум
134
Весь список

Здравоохранение
12 марта 2020  11:55
Самарцев будут отстранять от работы из-за коронавируса
Самарцев будут отстранять от работы из-за коронавируса
Такие меры будут приняты, если у сотрудника выявится повышенная температура тела. Здравоохранение
132
12 марта 2020  09:27
Все магазины, за исключением продуктовых и аптек, закрываются в Италии
Такие меры приняты из-за риска распространения коронавируса.  Здравоохранение
127
11 марта 2020  21:07
Общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах.
ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире
Общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах.   Здравоохранение
322
Весь список
Новости медицины
29 января 2020  16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.
Российские ученые создали наноробота, убивающего раковые клетки
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.  Новости медицины
904
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
523
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15439
Весь список
Туризм
12 марта 2020  11:12
Россия ограничивает авиасообщение с Францией, Испанией, Германией и Италией
Россия ограничивает авиасообщение с Францией, Испанией, Германией и Италией
При этом Россия сохранит чартерные рейсы для возвращения россиян. Туризм
128
12 марта 2020  10:58
Стоимость аннулированных туров в Россию составила не менее 500 млн рублей
Стоимость аннулированных туров в Россию составила не менее 500 млн рублей
О реальных потерях можно будет говорить уже в мае-июне. Туризм
128
11 марта 2020  13:52
В Самаре будут следить за туристами
В Самаре будут следить за туристами
Наблюдать за гостями региона будут через сотовых операторов с помощью Big Data. Туризм
314
Весь список
Образование
12 марта 2020  13:28
Кембриджский университет разработал задания для знатоков английского из Самары
Кембриджский университет разработал задания для знатоков английского из Самары
  Преподаватели и любители английского сразятся в Международной онлайн-олимпиаде. Образование
70
11 марта 2020  12:53
В Самаре в Доме научной коллаборации состоялся первый интенсив Лабораториум
В Самаре в Доме научной коллаборации состоялся первый интенсив "Лабораториум"
Сейчас в Доме представлены четыре образовательных проекта. Образование
231
10 марта 2020  11:49
Областная научная библиотека открывает серию мастер-классов по скоростному чтению
Областная научная библиотека открывает серию мастер-классов по скоростному чтению
Занятия бесплатные. Образование
279
Весь список

Культура
12 марта 2020  09:45
Всероссийский конкурс Культурный след продолжает прием заявок идей новых достопримечательностей со всей страны.
Всероссийский конкурс "Культурный след" продолжает прием заявок идей новых достопримечательностей со всей страны
До 1 апреля все желающие могут оставить идею. Культура
168
11 марта 2020  14:48
Фестиваль откроется 16 апреля премьерой оперы Джузеппе Верди «Бал-маскарад» в новой постановке лауреата «Золотой маски» Филиппа Разенкова.
Самарский театр оперы и балета приглашает на весенний оперный фестиваль «ИМЕНА-2020»
Фестиваль откроется 16 апреля премьерой оперы Джузеппе Верди «Бал-маскарад» в новой постановке лауреата «Золотой маски» Филиппа Разенкова.  Культура
318
11 марта 2020  10:02
Дни Франкофонии 2020 пройдут в Самаре
«Дни Франкофонии 2020» пройдут в Самаре
В эти дни самарцы смогут приобщиться к французской культуре. Культура
218
Весь список
Мир домашних животных
3 марта 2020  23:43
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
 Тут состоялись ежегодные зимние маршрутные учеты животных. Их провели в Ширяевском, Зольненском и Бахиловском лесничествах на семи стационарных маршрутах. Мир домашних животных
86
25 февраля 2020  11:47
Услуги зоогостиницы Мухтар в Самаре
 С появлением собаки в доме у всех владельцев жизнь кардинально меняется. Теперь каждый день будет наполнен яркими моментами, скучать не придется, ведь... Мир домашних животных
192
14 февраля 2020  22:56
Сызранский кот обзавелся собственной страничкой в Instagram
Сызранский кот обзавелся собственной страничкой в Instagram
 Приехав к родителям девушки в Сызрань четыре года назад, молодая пара взяла к себе в дом милого маленького котика. Мир домашних животных
221
Весь список
Мода
7 февраля 2020  15:53
Женский трикотаж. Модные платья и рубашки
 Очень популярным предметом гардероба для многих женщин являются платье и рубашка.   Мода
214
29 января 2020  10:26
Как выбрать костюм ребенку на выпускной из детского сада?
 При подборе детского наряда в детский детсад потребуется придерживаться целым рядом отличительных черт, для того, чтобы торжественный вечер помнился, как... Мода
188
20 января 2020  07:43
Серебряные украшения – особенности
 Ювелирные изделия, выполненные из серебра, наделены свойством магнетизма.  Мода
208
Весь список

Видео
8 марта 2020  12:38
Дмитрий Азаров прочитал для самарчанок стихотворение Р. Рождественского «Красивая женщина-это профессия»
Дмитрий Азаров прочитал для самарчанок стихотворение Р. Рождественского «Красивая женщина-это профессия»
 Видео глава региона разместил в своем инстаграме.
Социум
975
7 марта 2020  09:53
Военные ЦВО необычно поздравили женщин с 8 Марта
Военные ЦВО необычно поздравили женщин с 8 Марта
Они прочитали стихотворение Расула Гамзатова.
Социум
561
14 февраля 2020  10:40
Норильск наводнили песцы Они берут пищу прямо из рук.
Норильск наводнили песцы
Они берут пищу прямо из рук.
В стране
883
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
1147
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
3155
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
1449
Весь список

Фоторепортажи
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
889
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
583
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
913
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
920
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
1510
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
2010
Весь список

Мероприятия
В СОУНБ прозвучат романсы на стихи Бориса Сиротина в исполнении солистов филармонии
В Самарской области определят лучшего пилота дронов среди студентов ПФО
Подведены итоги конкурса «Краса и гордость УФСИН»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные