Самарцы смогут задать вопрос судебному приставу или начальнику отдела

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26 марта 2020 года в Управлении ФССП России по Самарской области и его структурных подразделениях пройдет День единого приема граждан.26 марта 2020 года с 14:00 до 20:00 во всех структурных подразделениях Управления Федеральной службы судебных приставов пройдет День единого приема граждан.Прием граждан по вопросам, касающимся исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также обеспечения установленного порядка деятельности судов будет проводиться в здании Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Урицкого,д. 17, и в отделах судебных приставов Самарской области (сведения о структурных подразделениях размещены на официальном Интернет – сайте УФССП России по Самарской области в разделе «Руководство структурных подразделений»: http://r63.fssprus.ru/rukovodstvo_strukturnykh_podrazdelenijj/).Вход в здания осуществляется строго при предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорт), и документа, подтверждающего его полномочия.При необходимости гражданам будет оказана юридическая помощь.Записаться на прием можно по телефонам: 8 (846) 263-65-65 и 8 (846) 266-38-71.