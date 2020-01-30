Родителей в Самаре бесплатно обучат делать оздоровительный китайский массаж

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1 февраля 2020 года в 12.00 в Самарской федерации ушу (по адресу ул. Партизанская, 19, оф. 304) пройдет открытый мастер-класс для родителей "Оздоровительный китайский массаж для восстановления организма и профилактики заболеваний".В рамках мероприятия родители научатся при помощи простых массажных приемов помогать своим близким снимать напряжение и усталость, а также предупреждать многие болезни. После мастер-класса его участники смогут применять полученные навыки дома для оздоровления всей семьи.Мамы и папы могут записаться на мастер-класс по телефону 8-917-147-48-09. Для участия необходимо захватить с собой спальник или плед и удобную хлопковую одежду (массаж выполняется на полу через одежду).Мероприятие проходит в рамках проекта Самарской федерации ушу «Крепкие тигры, здоровые драконы – оздоровительное ушу для школьников и их родителей», который победил в 2019 году в конкурсе Президентских грантов на развитие гражданского общества.В рамках проекта дети занимаются оздоровительным ушу 3 раза в неделю, а родители каждый месяц посещают обучающие семинары и мастер-классы по ушу.Все мероприятия в рамках проекта проводятся бесплатно, на средства гранта.