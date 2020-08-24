Путин наградил самарского космонавта орденом «За заслуги перед Отечеством»

Олег Кононенко стал рекордсменом по длительности пребывания на МКС. Он выходил в открытый космос 5 раз.
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении инструктора-космонавта-испытателя Олега Кононенко орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
— За большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики, за мужество и высокий профессионализм, проявленные при исследовании, освоении и использовании космического пространства, наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Кононенко Олега Дмитриевича, — говорится в указе главы государства, опубликованном на сайте правовой информации.
Олег Кононенко родился 21 июня 1964 года в городе Чарджоу Туркменской ССР. Он окончил Харьковский авиационный институт и после работал инженером в «ЦСКБ-Прогресс». 29 марта 1996 года его зачислили кандидатом в космонавты-испытатели. В 1996–1998 годах прошел общекосмическую подготовку в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.
С 2008 года он совершил 4 полета на околоземную орбиту и 5 выходов в открытый космос общей продолжительностью 32 часа 13 минут. Сейчас Олег Кононенко является рекордсменом по продолжительности пребывания на Международной космической станции — 737 суток.
Последняя экспедиция Олега Кононенко на МКС началась в декабре 2018 года, а закончилась — 25 июня 2019 года. В космосе он отметил свой 50-летний юбилей, пишет 63.ру.
Фото: Роскосмос
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