Под Сызранью пройдут уникальные учения
16 июля 2019 10:41
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В районе Сызрани пройдет основная часть учений железнодорожных войск - уникальных в истории самих воинских формирований и Вооруженных Сил России в целом. По информации военных учения должны пройти в конце лета.
- Такие не проводились никогда, - такую оценку предстоящим учениям дал начальник Управления железнодорожных войск округа Олег Брагин в интервью РТС Хакасии.
Как рассказал Олег Брагин учения начнутся в столице Хакасии г. Абакане, далее переместятся в Ишим - город в Тюменской области, далее войска будут выполнять поставленную им задачу в Екатеринбурге, а затем отправятся на Сызрань, где пройдет основная часть учений.
Как передает Республиканская телесеть Хакасии, в настоящее время подготовка к учениям проходит на реке Енисей. В подготовке участвуют более 500 человек личного состава, полсотни единиц техники. Оценить подготовку железнодорожного батальона приехали из Центрального военного округа, пишет КТВ-Луч.
Фото: pixabay.com
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