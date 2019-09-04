Минтруд поддержал увеличение до трех лет включаемого в декрет стажа
4 сентября 2019 10:48
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Минтруд поддержал предложение увеличить с полутора до трех лет период ухода за ребенком, который включается в страховой стаж при назначении пенсии. Об этом говорится в официальном письме ведомства, подписанного его замглавы Андреем Пудовым.
«Что касается увеличения периода ухода за ребенком, включаемого в стаж для назначения пенсий, с полутора до трех лет, то это представляется справедливым и обоснованным и заслуживает внимания», — публикует ТАСС выдержки из документа в среду, 4 сентября.
В министерстве отметили, что в России период декретного отпуска составляет три года и при этом значительная часть россиян реализует данное право.
По мнению ведомства, реализация инициативы может усовершенствовать и усилить систему соцподдержки семей с детьми и улучшить демографическую ситуацию в России, пишут "Известия".
Фото: pixabay.com
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