Каждый восьмой родитель запрещает детям регистрироваться в соцсетях.
9 октября 2019 09:50
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Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил у представителей экономически активного населения, когда детям можно позволить зарегистрироваться в соцсетях. У родителей мы узнали, есть ли аккаунты у их детей, контролируется ли поведение детей в соцсетях, озабочены ли родители вопросами digital safety («цифровой безопасности»).
Чаще всего россияне говорили, что аккаунт в социальных сетях можно заводить подросткам с 16 лет (29%). 26% респондентов полагают, что наиболее подходящий возраст для регистрации ВКонтакте, Инстаграме или на ЮТубе — от 13 до 15 лет. За более ранний возраст (10—12 лет) голосуют 11%. 2% считают, что переписку в соцсети можно разрешить ребенку 7—9 лет. Только 4% полагают, что регистрацию в соцсети можно разрешить ребенку любого возраста, ориентируясь на его желание. 18% россиян вообще не советуют заводить детям аккаунты в соцсетях.
Мужчины чаще женщин говорили, что детям соцсети противопоказаны: 21% против 15% соответственно. Больше всего тех, кто уверен, что регистрация в соцсетях несовершеннолетним не нужна, среди россиян старше 35 лет и граждан с доходом более 80000 руб. (по 22%).
Согласно опросам родителей, практически в каждой четвертой семье у детей 7—9 лет есть аккаунт в соцсетях (23%). Более половины родителей 10—12 лет говорят, что их дети зарегистрированы в соцсетях (58%). О существовании у детей регистраций в соцсетях говорили 87% родителей детей старше 13 лет. При этом чем старше дети, тем чаще родители признавали, что не контролируют их аккаунты: 3% среди родителей детей 7—9 лет и 36% среди родителей подростков 16—17 лет.
По данным Superjob, три четверти родителей детей, зарегистрированных в соцсетях, проводили со своими детьми беседы о правилах цифровой безопасности (75%). Контекстный анализ комментариев показывает, что половина из них обсуждала правила общения в сети с незнакомцами. 27% поднимали вопросы сохранности личной информации и персональных данных ребенка и членов семьи. 19% предостерегали детей от посещения подозрительных сообществ, еще 14% — от просмотра контента «18+». 11% родителей призывают детей быть осторожными при размещении фотографий и видео. Каждый десятый рассказывал о сетевых мошенниках и финансовых пирамидах. 9% советуют своим детям обдуманно публиковать тексты, комментарии, ставить лайки. 6% призывают своих детей обращаться к родителям по любой непонятной ситуации в интернет-сообществах. 4% родителей учат детей критическому отношению к информации из сети. Столько же помогают настроить параметры приватности аккаунта, противостоять травле и провокациям интернет-троллей (по 4%). По 3% родителей предостерегают детей от употребления в сети нецензурной лексики, предупреждают о компьютерных вирусах, запрещают осуществлять покупки в интернете. Прочие темы безопасности, среди которых игромания, выполнение опасных заданий, спам-рассылки, обсуждают с детьми 22% родителей.
Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 517
Время проведения: 21 августа—2 сентября 2019 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 3000 респондентов
Фото: pixabay.com
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