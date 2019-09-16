В Самарской области завершилась акция «Собери ребенка в школу»

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Всего за период проведения акции судебные приставы-исполнители посетили свыше 900 алиментщиков и составили более 50 актов описи и ареста их имущества. Привлечено к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) 83 должника.В рамках акции судебные приставы-исполнители не только выходили в рейды, но и организовывали встречи должников с представителями различных религиозных организаций. Священнослужители беседовали с гражданами о причинах неуплаты алиментов, детях и необходимости заботы о них.Итогом проведения судебными приставами акции «Собери ребенка в школу» стало взыскание задолженности по алиментам на сумму свыше 907 тысяч рублей.